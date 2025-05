Video: la llamativa presentación de Tobías Vargas, con guiño a la serie El Señor de los Cielos

Tobías Vargas fue presentado como nuevo arquero del 3 de Febrero de Ciudad del Este, que jugará el Nacional B, con un video que llamó la atención y generó todo tipo de comentarios; especialmente por hacer apología al narcotráfico.

El video, que tiene una duración de 2:32 minutos, muestra al jugador de 35 años, últimamente en el 31 de Agosto de la Liga Luqueña, llegando al predio del conjunto esteño en una camioneta blanca, escoltado por una camioneta de seguridad privada y otros dos vehículos.

Una vez que desciende el nuevo jugador del elenco Rojo, comienza a sonar la música El Jefe de Todos, tema principal de la serie El Señor de los Cielos, el cual narra la historia de Aurelio Casillas, uno de los narcotraficantes más importantes de México en los años 90.

“Tan amado como deshonesto”, se escucha momentos antes que el video cambie de plano, donde Vargas sube al ascensor para juntarse con los directivos y el video de estilo musical.

Disculpas si a alguien molestó

“No me sorprende, No sé qué tanto les molesta, pero si a alguien le molesta le pido disculpas. Acá nadie pone una intención de hacerle mal a nadie. Tal vez algunas cosas no estén en lugar, pero hay que darle mérito a esta gente joven que trató de hacer algo diferente en la presentación de un jugador”, explicó Tobías Vargas en comunicación con Ñandutí.

Con relación a la música del Señor de los Cielos, expresó. “A mí no me molesta porque yo vengo a atajar y hacer mi trabajo todos los días. Ya viví cosas muy malas, pero yo sigo firme”.

Investigado por aeronave caída

En abril del 2024, el jugador había sido investigado por el caso de una aeronave de su propiedad que cayó en Loma Plata y en donde habían fallecido narcopiloto Luis Alberto Franco Báez (37), alias Vaka Resa o Señor de los Cielos, y el copiloto Carlos Alberto Morínigo Mendoza (43).

“Ya quedó atrás el tema de la avioneta. Como tengo mucha trayectoria, en su momento sí se realizó la compra, pero fue para otros términos. Nunca se encontró drogas ni nada”, sentenció.