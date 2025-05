Aparecen tres ambulancias para el SEME, parte de hermética licitación de Tesãi

Las tres ambulancias nuevas, equipadas con unidades de terapia intensiva, llegaron esta mañana a la sede central del Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria (SEME), en Asunción, proveídas por la Fundación Tesai.

El director comercial de la empresa Rodomaq, Celio Fernándes Da Silva, explicó que dentro de la licitación de la Fundación Tesãi para la compra de 158 ambulancias, la firma fue adjudicada para la provisión de 94 unidades, 34 de ellas con soporte avanzado, o terapia intensiva, y las demás, para traslado básico.

Lea más: Ambulancias para SEME: Barán prometió móviles para mayo, pero llamado no se adjudica

Fernándes detalló que se trata de vehículos de fabricación 2025, modelo 2026, o sea, del próximo año, de marca Iveco y fabricados en Brasil. Las ambulancias de soporte avanzado cuestan unos US$ 120.000 y las otras, alrededor de US$ 95.000, dijo. Pero, indicó, “Tesãi pagó menos; solicitó un descuento y se acordó con la fábrica, por la cantidad y la disponibilidad de furgones que tenía la fábrica. Se negoció un 10% menos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de la empresa proveedora informó igualmente que antes de fin de mes entregarán otras 31 unidades de soporte avanzado. Las restantes, que son de traslado básico, se entregarán en un máximo de 45 días, dijo.

El director del SEME, doctor Alberto Rojas, destacó la importancia de las unidades móviles y estimó que unas 20 ambulancias se entregarían a este servicio, mientras las demás irían a otras zonas del país, según las necesidades de cada región sanitaria.

Sin datos de las ambulancias compradas con dinero de Itaipú

Si bien ya comenzaron a entregarse, la Fundación Tesãi mantiene oculto el resultado de la licitación mediante la cual compró las 158 ambulancias, que incluso podrían ser más o menos, ya que no hay información oficial que confirme cuántas, finalmente, se adquirieron.

Habían señalado previamente desde Tesãi que la cantidad de vehículos a comprar dependía del precio que negociaran con las proveedoras que se presentaron al concurso. La ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció que serían 200.

Lea más: Licitación de ambulancias para SEME: Cadam exige una licitación competitiva

Conforme el portal de compras de la Fundación Tesãi, mediante este llamado se querían comprar para el SEME, 53 ambulancias 4x2 de soporte básico; 70 ambulancias 4x4 Heavy Duty para soporte básico; 34 ambulancias 4x2 de soporte avanzado (UTI) y, 1 ambulancia 4x4 de soporte avanzado (UTI). Para eso se previeron G. 111 mil millones de Itaipú.

Preocupaciones por posible direccionamiento

El llamado a licitación para la compra de ambulancias con fondos de Itaipú Binacional, inició el 26 de marzo y para el 4 de abril la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) emitió un comunicado exigiendo transparencia y manifestando preocupación por un posible direccionamiento de la compra.

A pequeños detalles en las exigencias, que impedían que más empresas participen, apuntaba la Cadam cuyo gerente, Diego Lovera, declaró que “es una compra directa que no pasa por la Ley de Contrataciones Públicas y esos controles que hay, no se realizan”.

Lea más: Ambulancias para el SEME: cuatro empresas ofertaron para adquirir móviles por G. 111 mil millones

Precisamente, hasta ahora en la web de la Fundación Tesai no hay información respecto a quiénes fueron adjudicados en esta licitación como proveedores de las ambulancias, ni cuántas se compraron finalmente y a qué costo. Desde la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se redirecciona la búsqueda al link de la organización no gubernamental donde, esos datos no fueron reportados hasta ahora.

Tesãi no provee información sobre la licitación

Las empresas que se presentaron al llamado son, Grupo Santa Rosa, firma representada por Bruno Javier Cuevas Moro; Rodomaq S.A, representada por Celio Fernándes Da Silva y Eder Odvar Lópes.

También participaron, Condor SACI, que tiene como representantes legales a Armin Hahner Stollmaier, Edith Raquel González Alvarenga, Guillermo Walter Emilio Quellmalz Ruckelshausen, Norma Beatriz Nussbaum García y Roland Otto Óscar Quellmalz Ruckershausen; además de Toyotoshi S.A, que tiene como representantes legales a Blanca Ignacia Rivarola de Cabañas y, Marcelo Hiroyiki Toyotoshi.

Lea más: Saltan incongruencias en pedido de Tesãi a Itaipú para millonario apoyo

El informe de oferentes adjudicados había sido prometido por la Fundación Tesãi para el 14 de abril. Sin embargo, desde entonces y hasta esta semana, el resultado se ha mantenido oculto. Periodistas de ABC llamaron a los directivos de la organización vinculada con Itaipú e incluso fueron hasta su sede, sin tener respuesta.