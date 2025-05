Pupitres chinos: en Limpio plantean controlar calidad de muebles

El concejal de Limpio, José Lugo (PLRA), indicó que en la sesión prevista para esta tarde, a partir de las 17:00, plantearán ante la Junta Municipal, la conformación de una comisión especial que pueda encargarse del control de los cuestionados pupitres chinos adquiridos por la Itaipú Binacional por US$ 32 millones, para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En total se compraron 330.000 juegos de mesas y sillas, para escuelas y colegios de 22 distritos priorizados por niveles de pobreza.

Los muebles fueron comprados por la hidroeléctrica a la firma Kamamya S.A., del empresario chino Long Jiang, amigo de confianza del vicepresidente de la República, Pedro Alliana y de la familia del clan Zacarías en Ciudad del Este. Precisamente, el director de Itaipú es Justo Zacarías Irún.

Lea más: Pupitres chinos: improvisada entrega de muebles en Luque, en camión con logo de Itaipú

Entre las denuncias, el edil indicó que las familias reclaman que el Gobierno retira todos los muebles que encuentran en las instituciones educativas, para cambiarlos por los millonarios juegos de mesa y sillas. “Hay muebles que fueron donados por los padres, de madera, nacionales de buena calidad, todos esos pasan al Comando de Ingeniería donde prácticamente se tiran”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Voy a plantear la conformación de una comisión especial que pueda verificar los muebles chinos que llegan a nuestras escuelas, todos los concejales podemos hacer este trabajo, porque nos llegan denuncias de distintas partes”, remarcó.

Las denuncias sobre los pupitres chinos en Limpio

El concejal José Lugo dijo que otro reclamo que tienen es que el tamaño de las mesas no coincidiría con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), quedando muy pequeñas para algunos grupos de alumnos.

Lea más: Pupitres chinos: en Limpio reclaman retiro de muebles nuevos donados por los padres

“Los alumnos más altos no caben, tienen que agacharse demasiado para escribir, lo que no les hace bien a su postura, consulté con un médico que tenemos acá en la Junta Municipal y me dijo que eso a la larga tendrá consecuencias para los estudiantes”, apuntó.

Algunas mesas tendrían apenas 35 centímetros de altura, según los reclamos en Limpio. De acuerdo con las especificaciones técnicas elaboradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de acuerdo al nivel, la altura de los muebles debe ser desde 46,4 centímetros, desde el suelo y según el nivel, va teniendo más altura.

La licitación realizada por Itaipú para la compra de estos muebles fue denunciada por empresarios nacionales por estar supuestamente direccionada para beneficiar a Kamamya, que importó los muebles de plástico de China, excluyéndose a la industria paraguaya. También, entre otras cosas, se cuestionó el alto costo de los pupitres.