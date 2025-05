Pupitres chinos: en Limpio reclaman retiro de muebles nuevos donados por los padres

En la última sesión de la Junta Municipal de Limpio, el concejal Eliodoro Marecos (PLRA) denunció que, con la llegada de los cuestionados pupitres chinos comprados por Itaipú, en las escuelas y colegios de esa comunidad se están retirando mobiliarios de madera en buen estado. El edil señaló que estos muebles habían sido donados por los propios padres.

En su carácter de concejal, Marecos solicitó que la Intendencia de Limpio solicite formalmente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un informe al respecto. Dijo que recibió información de que personas que dicen actuar por orden del Ministerio llevan los muebles sin explicar a dónde. “Están retirando mobiliarios en condiciones, de madera durable, y no sabemos a dónde están llevando”, reclamó.

Lea más: Pupitres chinos: gobierno inicia distribución de cuestionados mobilarios escolares

Marecos dijo que lo más grave es que estos muebles ni siquiera son propiedad de la escuela. “Estas sillas pupitres se han obtenido con los trabajos de los padres de familia y donaciones, con hamburguesada, pollada”. Consideró inadmisible que el Ministerio “venga a retirar esos mobiliarios que, con mucho esfuerzo, los padres han hecho trabajos para que sus hijos puedan sentarse en la escuela”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concejal reclamó que recibió la denuncia y fotografías de que estos muebles se encuentran amontonados a la intemperie, abandonados, en el Comando de Ingeniería de Limpio, pese a tratarse de pupitres que, con un poco de reparación, podrían tener aún vida útil.

Entregan muebles donde no se necesitan

El concejal Marecos le dijo a ABC que recibió denuncias de instituciones educativas que no requerían de nuevo mobiliario, pero que se vieron obligados a recibir los pupitres chinos. Concejal citó el caso de la escuela Profesora Antonia Aveiro de Campuzano, de la compañía Isla Aveiro.

Lea más: Pupitres chinos: improvisada entrega de muebles en Luque, en camión con logo de Itaipú

“A esta escuela se le obligó a recibir, porque esta escuela no solicitó, ni tiene necesidad de pupitres, porque los pupitres que tenían eran nuevos, que el año pasado nomás recibieron a través de los fondos Fonacide y ahora vinieron a llevar todos esos pupitres nuevos y pintados y les entregaron los pupitres chinos”, dijo Marecos.

“Inclusive, las maestras no querían estos pupitres chinos y les obligaron a aceptar. Esta escuela está solicitando que les devuelvan los pupitres retirados”, agregó.

Pupitres chinos: sobrefacturados y sin las medidas exigidas, afirman

El concejal Marecos expresó además que muchos docentes le dijeron que los pupitres chinos ni siquiera cumplen con las medidas exigidas. “Algunos apenas tienen 35 centímetros (de altura) y el alumno tiene que agacharse para poder sentarse en este pupitre chino que está recibiendo la institución”, reclamó el edil.

“Es una cosa que hay que aclarar, por más que los pupitres chinos ya están sobre facturados, US$ 97 salen, mientras un carpintero de paraguayo hace por US$ 15 a US$ 17. Una sobrefacturación de US$ 80 que no sabemos a dónde se va”, dijo.

Millonaria adjudicación a empresario “amigo”

Unos 330.000 pupitres chinos fueron comprados por Itaipú Binacional para escuelas y colegios públicos de 22 distritos priorizados según niveles de pobreza. La licitación, altamente cuestionada por empresarios nacionales, fue otorgada a la empresa Kamamya S.A. del empresario chino Long Jiang, por US$ 32 millones.

Lea más: Pupitres chinos: el valor no supera los US$ 5 millones, pero Itaipú pagará US$ 32 millones

El dueño de la firma, dedicada a la producción de frazadas, es también propietario de tres aviones utilizados por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, durante su campaña política, para realizar viajes entre 2022 y febrero de este año.

Long Jiang es además cercano amigo del clan de los políticos colorados cartistas del Alto Paraná del clan Zacarías, del que forma parte el titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Cuestionada compra

La licitación realizada por Itaipú fue cuestionada desde el principio por empresarios nacionales, primero por exigir material plástico, dejando de lado a los madereros, y después por introducir dentro del Pliego de Bases y Condiciones exigencias imposibles de cumplir en la producción nacional, lo cual abrió la posibilidad de que se importen las mesas y sillas de China, como hizo Kamamya SA.

Además, cada juego de silla y mesa costó US$ 97 (G. 761.450), aunque por ese precio pudieron comprarse hasta tres sets, según el precio que consta en los registros aduaneros de importación.

Lea más: Santiago Peña defiende pupitres chinos: dice que son de “mejor calidad y precio”

Por otro lado, al momento de distribuirse los pupitres, en Alto Paraná, Caaguazú y San Pedro se emplearon para el ensamblaje polideportivos municipales, cuando la empresa debió haber tenido un depósito propio para eso, según el Pliego de Bases y Condiciones.

La distribución se realiza actualmente en Central. Por orden del Gobierno, con la llegada de los pupitres chinos, las escuelas deben entregar sus muebles de madera, que los militares están llevando a sus bases. Desde el MEC informaron que posteriormente, estas mesas y sillas nuevas serán empleadas por la Policía Nacional y otras instituciones públicas, mientras las que están descompuestas, se repararán para su posterior uso.