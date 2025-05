Senadores minimizan propuestas que van desde Diputados, alega legisladora

El Senado rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que pretendía proteger a niños, niñas y adolescentes contra el criadazgo en el Paraguay.

Los senadores coincidieron en que deben tener cuidado al modificar el Código Penal porque podrían provocar injusticias e impunidad.

La diputada Johanna Ortega se mostró molesta con el actuar de los senadores y expresó: “Hay una actitud por parte de algunos senadores de minimizar las propuestas legislativas que van desde Diputados”.

Luego explicó: “Este proyecto de criadazgo fue trabajado en audiencias públicas, fue trabajado con participación de organizaciones que son expertas en niñez. Del proceso de la mesa técnica participó el Ministerio de la Niñez, participó la Defensoría Pública, entes del Estado que participan directamente en la protección de los derechos de los niños”.

“Hubo un trabajo en conjunto bien elaborado, pero lastimosamente no hubo una comprensión sobre ese proceso ni sobre el proyecto en la Cámara de Senadores y por eso se rechazó”, agregó.

La legisladora recordó que este proyecto tuvo un año de trabajo y fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados.

Como establecer una situación de explotación

“Cuando se trabajó este proyecto no se hizo en un enfoque punitivista. Lo hicimos porque esta práctica, el criadazgo, está muy arraigada culturalmente, lo que no quiere decir que sea una práctica correcta. Pero sí, existen casos y casos”, explicó Johanna Ortega.

Seguido aclaró: “La idea era que este proyecto vaya a la otra cámara donde puedan ver con un criterio, con ojos externos y mejorarla, pero lastimosamente los senadores decidieron no hacer el trabajo de mejorar, sino simplemente ya de rechazar”.

“La idea no es llenar las cárceles con gente por este tipo de prácticas, sino marcar un camino de cosas que queremos conseguir como sociedad”, dejó en claro.

Se busca la prevención

Ante la consulta sobre como se previene este tipo de prácticas, la diputada indicó: “Nosotros establecemos mecanismos de prevención. Nosotros no queremos mandarle a la cárcel a alguien que tienen en su casa bajo explotación a un menor de edad. Lo que queremos es que el menor de edad nunca esté en esa situación”.

“Esta actitud lo que me hace es sospechar que la realidad es que no se quiere erradicar esta práctica y no se quiere trabajar en mecanismos preventivos”, finalizó.