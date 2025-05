Más de 5.000 jubilados aún no completaron el Censo Digital y siguen con tarjetas bloqueadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que 5.365 beneficiarios de la Caja Fiscal aún no participaron del Censo Digital obligatorio, por lo que sus tarjetas continúan bloqueadas y no podrán acceder al cobro de sus haberes correspondientes a mayo de 2025 si no completan el trámite antes del lunes.

Según datos oficiales, ya cumplieron con el proceso 71.433 beneficiarios, lo que representa el 93% del total de 76.798 registrados.

Plataforma para el censo

El MEF reiteró que la plataforma sigue habilitada en el sitio web https://censos.hacienda.gov.py/, y que una vez realizado el censo, el desbloqueo de la tarjeta se efectuará de oficio en un plazo de 24 a 48 horas.

El objetivo principal del censo es la actualización de datos, la depuración de la planilla de pagos y la verificación de la vivencia de los jubilados, con el fin de evitar cobros indebidos. El proceso es ágil, totalmente en línea y solo requiere información básica del beneficiario, permitiendo así mayor seguridad y ahorro de tiempo.

Dónde verificar si ya estás censado

Las personas que ya completaron el censo pueden verificar su registro ingresando a https://censos.hacienda.gov.py/censo-consulta-publica.

Cabe recordar que, tras la finalización de la primera etapa del censo, el pasado 3 de mayo, el MEF procedió al bloqueo de las tarjetas de los beneficiarios que no fueron censados.

Para más información, los interesados pueden visitar la página web del ministerio (www.mef.gov.py) o llamar al servicio de atención al recurrente al (+595 21) 729 0123, disponible de lunes a sábados, de 07:30 a 15:00.