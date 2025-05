Exigen al Gobierno que busque acuerdos para garantizar atención médica en Argentina

Pese a que ya se firmó el decreto, aún no fueron reglamentadas las nuevas reformas migratorias de Javier Milei, señaló la paraguaya Marta Guerreño, coordinadora de la Red de Líderes Migrantes en Argentina. Señaló que todavía no se saben muchos detalles respecto a la eliminación de la gratuidad de la salud, pero destacó que muchos hospitales son provinciales y municipales, por lo cual tienen autonomía y pueden no acogerse a las normativas de Milei.

La compatriota señaló que son decisiones políticas y consideran que es posible que Milei cambie de opinión a futuro respecto a esta medida.

Lea más: Argentina elimina salud gratuita para extranjeros: ¿qué pasa con los pacientes?

El decreto de Milei prevé que todos los extranjeros que no cuenten con cédula argentina ni radicación permanente son los que deberán pagar para recibir atención en los hospitales nacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resaltó que el Gobierno Paraguayo debe actuar y empezar a conversar con sus pares argentinos para dar una respuesta a los cientos de compatriotas que viajan para ser atendidos. “Brasil tiene un convenio especial con argentina que todas las personas que vienen a dializarse tienen automáticamente radicación. El gobierno paraguayo nunca intentó hacer ningún arreglo de este tipo”, lamentó.

Agregó que el ciudadano busca que organizaciones como la que ella integra nada pueden hacer. “Esto se resuelve en reunión de cancilleres, de presidentes y gobernantes, no se ponen los pantalones para que los paraguayos que viven en el extranjero sean atendidos con respeto y sean tendidos en cuenta. Nuestro Gobierno nunca está, no nos respalda”, lamentó.

Lea más: Migraciones: seguro médico para entrar a Argentina “no es exigible aún”

Asistencia del gobierno es “cero”

Destacó que los compatriotas en Argentina viven en condiciones precarias para poder enviar remesas a sus familias y contribuyen a la economía paraguaya. Agregó que pese a ello, el Gobierno nunca plantea políticas ni da respuestas a todos los reclamos que hacen, como por ejemplo en cuestiones básicas como facilitar documentos digitales que sean válidos en el exterior.

“Nos cierran consulados arbitrariamente, no nos dan bola a los paraguayos que vivimos en el extranjero y nosotros vivimos y aportamos remesas”, lamentó.

Contó que ella trabaja con el Ministerio de la Mujer en su provincia y con frecuencia busca asistencia del gobierno paraguayo para compatriotas víctimas de violencia o en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, nunca recibió ninguna respuesta positiva.

Por ejemplo, contó que hace poco lograron dar becas a tres niñas cuya madre estaba en situación de violencia y solamente necesitaban partidas de nacimiento para terminar las gestiones, pero autoridades no le dieron respuesta a los pedidos.

“Tenemos casos muy complicados y la ayuda del Gobierno de Paraguay es cero, Argentina paga todo. Cosas ínfimas pedimos y no conseguimos. Como paraguaya me da vergüenza”, lamentó.

“El censo dice que hay alrededor de 800.000 paraguayos en Argentina. La mayoría de hijos de paraguayos que nacen en Argentina no se hacen paraguayos. En Córdoba, la segunda provincia más importante de Paraguay, cerró el consulado. Estamos huérfanos”, enfatizó la compatriota.