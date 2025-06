MEC y la educación inclusiva: las propuestas de un gremio docente

La educación inclusiva está en el centro del debate actualmente entre los sindicatos de docentes, que tienen variadas exigencias en esta materia para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), planteó secciones diferenciadas para los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas, alegando que un maestro no puede sólo en un aula con más de 30 estudiantes.

Lea más: Educación Sexual: MEC dice que manual ya está en las escuelas

Esta postura es cuestionada por organizaciones que trabajan en la inclusión y por personas con discapacidad, quienes alegan que sería un retroceso, pues trata de regresar a la segregación a los alumnos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN), propuso hasta suspender temporalmente la ley N° 5.316 de Educación Inclusiva, alegando que desde el MEC no abordan una “inclusión real” y que la normativa no se cumple porque los centros educativos no tienen profesionales como psicopedagogos o psicólogos.

MEC debe incluir a más organizaciones en el debate, alegan

La primera propuesta de la Otep - Auténtica para hablar sobre la inclusión en las salas de clases incluir en el debate a las organizaciones que trabajan en la inclusión y a las personas con discapacidad. Así lo afirmó el secretario general del sindicato, Gabriel Espínola.

Lea más: Caso Fernanda Benítez: Sinadi pide una mesa técnica “urgente” al MEC

Sobre la posibilidad de crear secciones diferenciadas, Espínola aseguró que, a priori, no están de acuerdo con esta posibilidad. “No es lo correcto plantear eso como la salida para mejorar, pero no hay que descartar una combinación entre esta propuesta y otras como resultado del debate amplio que pueda existir”, aseguró.

Por otro lado, desde la Otep - Auténtica, aseguran que la formación docente es débil en esta materia, por lo que se necesitan capacitaciones y mayor información sobre inclusión.

Al igual que otros gremios, también piden rubros para contratar a equipos técnicos para las escuelas y colegios públicos, como psicólogos, psicopedagogos y otros expertos. “Pero esto solo no es suficiente, hay que agregar a otras instancias para un proceso más integral, como el Ministerio de Salud Pública”, remarcó Gabriel Espínola.

Escuelas necesitan más recursos, según sindicato

Espínola indicó que el viernes 13 de junio organizan una protesta en el microcentro capitalino. Uno de los motivos de protesta es exigir más recursos para la educación inclusiva.

Lea más: Exigen al MEC garantizar educación inclusiva y no derogar resoluciones

“A la formación docente, la contratación de expertos que puedan acompañar el aula, se suma el pedido de mejorar toda la infraestructura de las escuelas, no solo en la construcción de rampas sino todo lo que tiene que ver con la inclusión”, manifestó Gabriel Espínola.

Pero antes, el jueves 5 de junio, el MEC convoca a todos los sindicatos del sector para iniciar una mesa de trabajo sobre educación inclusiva.