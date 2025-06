Nenecho pagó parcialmente y con retraso salarios de mayo a funcionarios, denuncian

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, pagó con atrasos y solo parcialmente el salario correspondiente al mes de mayo de los funcionarios municipales, según denunciaron. Este retraso es violatorio del contrato colectivo, que lo obliga a pagar el tercer día de cada mes a más tardar, denunciaron ayer, martes, en un comunicado, el Sindicato de Trabajadores (Sitrama), el Sindicato de Obreros y Empleados (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores (Simuca).

Representantes de estos sindicatos se reunieron ayer, martes, con el director general de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, quien les prometió el pago para este miércoles. Sin embargo, al menos hasta la tarde de hoy, solo parte del funcionariado había cobrado su salario, según confirmaron varios trabajadores a este medio.

Gladys Galeano, representante de Simuca, confirmó que al menos hasta las 3 de la tarde de hoy -cuando fue consultada-, el 70% de los funcionarios había cobrado a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). Agregó que también lo hicieron aquellos que cobran en efectivo. Galeano dijo que los que quedaban por cobrar son los que reciben sus salarios a través de bancos privados, pero que les prometieron que lo harían en el transcurso de la tarde.

En cuanto al motivo del retraso, la representante sindical, en la misma línea que la administración de Rodríguez, aseguró que la recaudación de la comuna se vio “afectada” por el pedido de intervención que se analiza en Diputados. “La ciudadanía no viene a honrar su impuesto porque no saben qué es lo que va a pasar, si se va a intervenir o no (...)Yo creo que a raíz de esto lo que se suscitó que haya un poco de retraso”, dijo.

Denuncian descuentos injustificados

Funcionarios de varias reparticiones de la Municipalidad denunciaron que además de pagar parcialmente, los que cobraron encontraron significativos descuentos que no estaban justificados.

Algunos funcionarios, que pidieron el resguardo de sus identidades, señalaron que recibieron descuentos injustificados de hasta G. 500.000 en sus liquidaciones.

Agregaron que el pago fue liberado solamente para aquellos trabajadores del sector operativo de la comuna, que son los más combativos, con lo que se habrían “calmado las aguas”, para evitar movilizaciones en contra del intendente.

Responsabilizan a Nenecho de mala recaudación

Entretanto, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, esta mañana, el concejal Álvaro Grau (PPQ) salió al paso de declaraciones que hizo públicamente el intendente, en las que había responsabilizado al proceso de intervención, planteado por el Poder Ejecutivo, a instancias de la Contraloría y actualmente en estudio en Diputados, de la baja recaudación.

El concejal opositor señaló que de los G. 431.000 millones que recaudó la comuna en enero, los ingresos bajaron sistemáticamente, mes a mes, hasta los G. 43.000 millones recaudados en mayo. “El intendente no pisa tierra. Cómo el va a culparle al pedido de intervención de la disminución en la recaudación, cuando los números están diciendo que la recaudación está bajando en picada, desde enero hasta la fecha”, dijo el edil.

“El intendente tiene que, de una buena vez, dejar de buscar enemigos externos y factores exógenos para tratar de justificar el descalabro financiero de la Municipalidad. Se tiene que dar cuenta de que la ciudadanía no apuesta un solo guaraní por esta administración municipal. Él destruyó las finanzas municipales y desapareció G. 500.000 millones”, remarcó.

Grau desmintió además las afirmaciones, también públicas, del intendente, sobre la supuesta “recomendación” de la Junta Municipal para la solicitud de un millonario préstamo. “Ningún informe nos responde, pero había sido que la Junta le pidió, imaginariamente en su cabeza, que haga un préstamo y él, muy obediente, envía a su director a decir que van a solicitar un préstamo por US$ 35 millones”.

“Esto ya explotó”, dice Callizo

Por su parte, el concejal Pablo Callizo (PPQ) agregó que a duras penas se llegó a pagar el salario de los funcionarios del mes de mayo. “La pregunta es si vamos a llegar al mes siguiente”, cuestionó. Callizo señaló su preocupación por el adelantamiento de un nuevo préstamo por déficit temporal de caja. “Antes se pedía en noviembre, el año pasado en agosto, ahora quiere adelantar a junio. El año que viene vamos a pedir en febrero. Esto es insostenible”, reclamó.

Callizo dijo que tampoco ve que la Intendencia esté tomando medidas para enfrentar la crisis. “¿Existen recortes? ¿Se le está sacando a los pasilleros y planilleros para gastar menos? Claro que no, si se viene la campaña electoral y cada vez hay más operadores políticos”, cuestionó.

“¿Se está mejorando la recaudación?, no, si la perrada está coimeando por debajo de la mesa. Esto ya explotó. Estamos pateando la pelota unos cuantos meses nomas, pero esta crisis financiera ya explotó y es insostenible”, agregó.

“Si no puede solucionar, que se vaya el intendente. Que se vaya y venga alguien más. Y si el presidente de la República le salva, como ya le salvó el año pasado con la caja de jubilados, esa no es la solución de fondo. Eso es mantener el mismo sistema y seguir pidiendo préstamos, bicicletear y hacer una jugada. Hay que cambiar de raíz”, dijo y señaló que con este intendente y sus directores, que “están llevando la Municipalidad en carretilla”, es imposible.

Crisis financiera

El pago parcial y con retraso de los salarios de funcionarios municipales se sumó a otros indicios de la crisis financiera de la Municipalidad de Asunción, que vienen denunciando concejales de la oposición.

El más reciente fue la comunicación que hizo el propio intendente Rodríguez a la Bolsa de Valores de Asunción y a la Superintendencia de Valores, sobre el retraso en el pago de intereses por los bonos por G. 15.123 millones, vencidos el 27 de mayo.

En paralelo, la administración de Rodríguez pretende un nuevo préstamo bancario por US$ 35 millones, según denunció el concejal Álvaro Grau (PPQ), quien dijo que fue la propia Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) la que se lo comunicó a la Comisión de Hacienda de la Junta.

Aunque este pedido no fue introducido en la sesión de este miércoles, el concejal no descarta que sea presentado en próximas sesiones.

Intentarán subastar Costanera, dice Grau

Álvaro Grau denunció además una supuesta intención de Rodríguez de avanzar con la subasta de la Costanera. Aseguró que fue lo que informó ante la Comisión de Hacienda la misma Dirección General de Administración y Finanzas en la última sesión.

El concejal señaló que esta intención es la que explica las metas de recaudación de la Intendencia para los meses de julio (G. 115.000 millones) y septiembre (G. 201.000 millones).