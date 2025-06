“Nenecho” justificó uso de G. 500.000 millones con resolución firmada en asueto municipal, denuncian

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, presentó una resolución supuestamente firmada en 2019 para justificar el uso de G. 500 mil millones que eran para obras y cuyo destino se desconoce hasta hoy, según denunció la diputada Johanna Ortega.

“En marzo de 2020, ante un pedido de la Contraloría, Nenecho respondió que no contaba con la reglamentación de la ordenanza que regula la Cuenta Única Municipal. En su propia defensa el intendente argumenta que la propia Contraloría le recomendó reglamentar la ordenanza de la Cuenta Única (sí, en Mayo 2020), pero luego aparece una resolución con fecha 31 de diciembre de 2019, que reglamenta la ordenanza de Cuenta Única y tiene la firma del Intendente”, sostuvo.

Además del desfasaje en las fechas entre lo solicitado por la Contraloría, la respuesta negativa del intendente y la posterior aparición de la resolución en una fecha dudosa, la diputada afirmó que el 31 de diciembre es declarado asueto municipal.

“¿Por qué esa fecha? ¿Fue esa la última resolución que firmó el Intendente en 2019 en pleno ASUETO? Si ya contaban con la reglamentación, ¿por qué en Marzo de 2020 dijeron que no la tenían? Esto es grave, las y los asuncenos merecemos saber cómo se administró —o se malgastó— su dinero. La verdad no necesita disfraz ni fecha falsa”, escribió en su cuenta de la red social X.

Convocan a concejales

Johanna Ortega, ya en conversación con medios de comunicación, contó que decidieron convocar a los concejales de Asunción para el martes de la siguiente semana.

“Acá por lo menos en lo de Asunción no va a haber dictamen todavía, lo de Prieto desconozco, me parecería llamativo que la comisión no se vaya a hacer ninguna verificación in sitú, que es lo que usualmente hacen las comisiones de intervención. 15 días hábiles tiene la comisión para dictaminar, estamos dentro del plazo”, aseguró.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo calificó la comparecencia del intendente como una obra de teatro “bastante larga”.

“Esta fue una obra de teatro para él, una obra bastante larga. Se bajó el telón después de seis horas. En realidad aprendimos algo muy importante, al bicicleteo ahora se le llama ‘reestructuración de la deuda’. En realidad, ellos usaron toda la plata, los G. 360 mil millones que pidieron para obras, ya lo usaron todo en diciembre 2022, enero 2023 para otras cuestiones”, afirmó.

¿Con qué van a pagar obras?

Dijo que el intendente de Asunción ahora manifiesta que se estaban haciendo todas las obras, pero la pregunta es ¿con qué van a pagar?.

“Ellos le mintieron a la Junta, le mintieron a la bolsa de valores, le mintieron a los inversionistas que próximamente se van a estar reuniendo también para poder ver qué determinación tomar ante la falta de pago de los intereses. En realidad no convencieron sus explicaciones, porque en realidad lo que pasó acá es que corroboramos que él usó toda la plata para otras cuestiones, eso se evidenció con los balances presentados por ellos mismos, escudándose en la famosa cuenta única”, fustigó.

Agregó que con la comisión se enfocan en los bonos G8 y G9 que son de esta gestión y que están bien explicados por Contraloría y también con documentación anexa. “Es decir, acá está comprobado que él pidió bonos, emitió bonos para cubrir obras y usó todo el dinero. Ahora, cmo va a pagar estas obras, ya es otra cosa”, sentenció.

Criticó que el intendente se excusa en gestiones anteriores, así como también habla de un pasivo de una morosidad muy alta, lo cual según calificó la legisladora se trata de falta de gestión.