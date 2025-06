Presionado por manifestación, Nenecho paga salarios a algunos funcionarios

Uno de los sectores sindicalizados de la Dirección de Aseo Urbano se manifestó hoy en el lugar donde funciona la dependencia de la Municipalidad de Asunción, cerrando el acceso para que los trabajadores no salgan a trabajar en protesta por la falta de pago de sus salarios.

“Estamos hoy pidiendo que se nos pague el salario porque tenemos una gran cantidad de compañeros que no han cobrado. Se está haciendo un pago escalonado, no sé qué criterio se está tomando, pero hay ciertos compañeros que ya han cobrado y otra cantidad que todavía no cobraron”, explicó Édgar Fernández, uno de los líderes sindicales.

Contó que aproximadamente el 30% de funcionarios todavía no cobró y que desde la administración no existió ninguna comunicación oficial de cuándo se cobraría, solamente se manejan con “chismes de pasillo”, según afirmó.

“Aseo Urbano ya se queda hoy vigilando a que todos podamos percibir nuestro salario. Tendríamos entre 500 compañeros aproximadamente que todavía no cobraron, aparte de esto está el turno noche, que también se va a acoplar en minutos”, aseveró.

Crisis financiera en Asunción

Según información que manejan los funcionarios, la falta de pago se debe a que existe una crisis financiera, según comentó Édgar Fernández.

“Una versión oficial no tenemos de que no hay dinero, pero entendemos de que si hubiese, la administración creo que no sería por capricho que no estaría pagando. Nosotros entendemos que hay una crisis financiera dentro de la Municipalidad de Asunción, pero también queremos que entienda el intendente que nosotros necesitamos cobrar nuestro salario”, sostuvo.

Agregó que, además de ellos, también hubo un grupo de funcionarios administrativos autoconvocados en el palacete municipal, manifestándose por la misma situación.

Finalmente, tras tener la confirmación del depósito del salario de algunos funcionarios, los de Dirección de Aseo Urbano decidieron levantar la medida de fuerza, aunque aseguraron que se mantendrán en vigilia hasta que se pague el salario a todos los funcionarios durante el transcurso del día.