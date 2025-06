Ambulancias para el SEME: se dilata entrega de móviles y nadie da una explicación

El pasado 10 de mayo, tres ambulancias de las 158 unidades de traslado de pacientes, adquiridas por la Fundación Tesãi con fondos de la Itaipú Binacional, fueron entregadas al Servicio de Emergencia Extra Hospitalaria (SEME). A partir de la citada fecha, se dilata la entrega de los móviles que debía ser, en un plazo de 45 días y, ninguna de las partes involucradas, brinda detalles.

Lea más: Aparecen tres ambulancias para el SEME, parte de hermética licitación de Tesãi

Para la compra de estas ambulancias, Itaipú otorgó G. 111 mil millones. No obstante, desde que inició el proceso, el pasado 26 de marzo, el llamado fue motivo de desconfianza, situación que no cambio al no existir datos oficiales. La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), incluso había emitido un comunicado expresando temor por un posible direccionamiento en la adjudicación.

Para conocer más datos sobre el proceso de distribución de las ambulancias a un mes de aquella primera entrega, ABC intentó -en reiteradas ocasiones durante los últimos días- contactar con Derlis Gauto, gerente financiero de la Fundación Tesãi, pero este no respondió a llamadas ni mensajes. Tampoco se logró contactar con Juan Marcelo Estigarribia, director de Gabinete del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambulancias para el SEME: plazo para entrega de móviles vence a fin de mes

Hace un mes, el director comercial de la empresa Rodomaq, Celio Fernándes Da Silva, explicó que dentro de la licitación de la Fundación Tesãi para la compra de 158 ambulancias, la firma fue adjudicada para la provisión de 94 unidades, 34 de ellas con soporte avanzado o terapia intensiva, y las demás, para traslado básico. Las demás ambulancias que deben ser entregadas, fueron adjudicadas a Toyotoshi S.A, que tiene como representantes legales a Blanca Ignacia Rivarola de Cabañas y, Marcelo Hiroyiki Toyotoshi.

Lea más: Ambulancias para el SEME: Barán se ufana de móviles que aún no fueron adjudicados

Las otras empresas que se presentaron al llamado fueron Grupo Santa Rosa, representada por Bruno Javier Cuevas Moro y, Condor SACI, que tiene como representantes legales a Armin Hahner Stollmaier, Edith Raquel González Alvarenga, Guillermo Walter Emilio Quellmalz Ruckelshausen, Norma Beatriz Nussbaum García y Roland Otto Óscar Quellmalz Ruckershausen.

En aquel momento, Fernándes como representante de Rodomaq, afirmó que la empresa disponía de 45 días para completar la entrega de móviles, plazo que vence a finales de este mes. A la fecha, sin embargo, además de esas tres unidades de traslado, no fueron entregadas más ambulancias, confirmaron a ABC desde la Dirección de Comunicación de Salud Pública.

Según indicaron, se espera que en una semana más se realice una entrega importante de los móviles. No obstante, resaltaron que todo el proceso está “en el campo” de la Fundación Tesãi.

Ambulancias se entregaron para aprobación

El doctor Fernando Bittinger, gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi explicó por su parte, que el gestor de la mencionada licitación es el gerente financiero, Derlis Gauto y, que desconoce el proceso de entrega.

Lea más: Ambulancias del SEME: solo 17 de 29 están operativas y detectan alto ausentismo en el personal

El médico comentó sin embargo, que las tres unidades entregadas al SEME el mes pasado, fueron simplemente dadas para aprobación. “Cuando se entregue, se va entregar a través del Ministerio de Salud y la Itaipú, porque ese que se entregó (tres ambulancias) fue para aprobación. Por lo general, cuando se va a entregar (móviles), se hace (una entrega) para una verificación final, no es que ya se entregó y se entregó“, afirmó.

Actualmente, en el Portal de Compras de la Fundación Tesãi, el llamado para la compra de 158 ambulancias, aparece en etapa finalizada con fecha 26 de marzo. Otros datos sobre la adjudicación son desconocidos.