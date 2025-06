Este es el origen del “faltante” de los kits escolares, según el ministro de Educación

El ministro Luis Ramírez aseguró que los kits no llegan a unos pocos alumnos porque no figuran en el Registro Único del Estudiante. Por otro lado, defendió la entrega de cerca de 778.000 kits y no reconoció que la cifra de faltante llegue a 15.000. Anunció además un nuevo sistema que se utilizaría desde el próximo año.