Proponen que plaza Naciones Unidas se llame “Nenecho” o “La bola del año”

La Junta Municipal de Asunción volvió a ser ninguneada ayer, miércoles por integrantes del Gabinete del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), a quienes convocaron para rendir cuentas sobre las obras de la plaza Naciones Unidas, pero no se presentaron a la sesión ordinaria. Concejales de la oposición plantearon seriamente renombrar al espacio público como “Nenecho” o “La bola del año”.

La concejala Jazmín Galeano (PPQ) planteó que se vuelva a convocar, cuantas veces sea necesario, a los integrantes de la Dirección General de Administración y Finanzas, a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, así como a la empresa adjudicada a la obra, para que expliquen las demoras en los trabajos.

Lea más: Plaza Naciones Unidas: Nenecho mintió en la cara a concejales y vecinos, reclaman

“La verdad es que es una situación vergonzosa y nosotros le debemos respuestas a la ciudadanía. Si bien la Intendencia se caracteriza por evadir respuestas a los pedidos de informe, por no aparecer cuando se le convoca, yo ya había dejado muy claro que no se les iba a dejar de convocar hasta que se presenten”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Caso contrario, vamos a presentar una minuta proponiendo que se retiren las vallas, que la ciudadanía ponga lo que pueda ahí y que se llame ‘La bola del año’, para que recuerde todo el mundo la gran farsa que fue la plaza Naciones Unidas”, agregó.

No hay avances desde mayo, dice Callizo

El concejal Pablo Callizo (PPQ) propuso que la plaza sea nombrada “Nenecho” y dijo que constató personalmente días atrás que la obra está paralizada y que no hay trabajadores en el lugar. “Desde el 23 de mayo está parada esta obra. Faltan trabajos de albañilería, de electricidad, de jardinería, todo falta”, dijo.

“Yo no sé si el problema es que no hay plata, o que falta voluntad política, no hay gestión. Esta obra tiene más de dos años y medio de atraso y realmente no sabemos más qué hacer. Realmente es lamentable el estado en el que está”, reclamó.

Lea más: Video: “Nenecho” defiende concesión de 46 hectáreas del Botánico al Asunción Golf Club

Callizo recordó que el jefe de Gabinete, Nelson Mora, había hablado de la inauguración, pero que se limitaba a una pequeña fracción del parque. “Falta todavía la parte de juegos de niños, la parte de gimnasia, o sea, falta todo. Los vallados se tienen que sacar”, dijo y acompañó que vuelvan a ser convocados los directores para la próxima sesión.

Plaza Naciones Unidas: detalles de la obra

La ejecución de las obras de la plaza Naciones Unidas, adjudicado a D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., de Dardo Nicolás González Ramos, por ID N° 406162, inició el 13 de enero de 2023 y debía finalizar el 30 de septiembre del mismo año. Tras 20 meses y medio, de un monto inicial de G. 2.094 millones ampliado a G. 2.332 millones, ya se pagaron G. 971 millones, según el portal de Contrataciones.

Los trabajos de revitalización del espacio público estaban comprometidos con los bonos G6, emitidos en 2020 por G. 100.000 millones. Unos G. 10.000 millones debían ser destinados a 10 plazas. Sin embargo, en el caso de Naciones Unidas las obras están inconclusas, mientras el dinero ya no está.

En el caso particular de los bonos G6, las cuentas bancarias ya ni siquiera aparecen en el balance general, al menos desde el segundo cuatrimestre de 2024.

Lea más: Concejales de Asunción van a seguir “de cerca” la intervención

La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) se encuentra en pleno proceso de intervención por parte del Poder Ejecutivo, a pedido de la Contraloría General de la República, que entre otras irregularidades confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, pero fueron usados en gastos corrientes con el argumento de una “cuenta única”.

Además, el desvío del dinero de los bonos, denunciado por ABC, derivó en una investigación penal, que sigue vigente. Rodríguez está imputado igualmente por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, en la cual la Fiscalía calcula un perjuicio de G. 1.850 millones.