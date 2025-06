Plaza Naciones Unidas: Nenecho mintió les en la cara a concejales y vecinos, reclaman

Concejales de la oposición reclamaron en su última sesión ordinaria que, tanto el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho”Rodríguez (ANR-cartista), -cuya administración está en pleno proceso de intervención- como miembros de su Gabinete, les hayan mentido en la cara con respecto a los avances de la obra de revitalización de la plaza Naciones Unidas del Barrio Mburicaó.

A casi dos meses del plazo de 15 días - para el 17 de abril- que prometieron sus directores, encabezados por el jefe de Gabinete, Nelson Mora y a 18 días del nuevo plazo -para el 26 de mayo- que había puesto el intendente, las obras, iniciadas en enero de 2023, siguen inconclusas.

Por pedido de la concejala Jazmín Galeano (PPQ), se remitió un nuevo pedido de convocatoria a integrantes del Gabinete del intendente, para la próxima sesión, para explicar las condiciones en las que se encuentra este espacio público. “Les vamos a convocar las veces que sean necesarias hasta que ellos entreguen esa obra a los vecinos”, expresó la concejala.

La revitalización de esta plaza formó parte de las obras prometidas con los bonos G6 emitidos en 2020, por G. 100.000 millones. De este dinero, unos G. 10.000 millones debían ir a proyectos de revitalización e infraestructura de 10 plazas de la capital. Sin embargo, las obras no están o siguen inconclusas, como en este caso y el dinero ya no está.

“Nos mienten en la cara y sin ningún pudor”, reclaman

El concejal Humberto Blasco (PLRA), reclamó la forma en la que, como Junta Municipal, son tratados por los miembros del Gabinete del intendente. “Vienen y nos mienten los directores encargados de la ejecución de obras en nuestra propia cara y sin ningún pudor, anunciando inclusive plazos”, reclamó.

“La arquitecta nos dijo en cuantos días se iba a resolver el problema y nos mintieron descaradamente. Tienen que dejarnos un documento, donde está el cronograma de culminación firmado”, dijo y planteó reflotar la idea del concejal Álvaro Grau (PPQ) de imponer medidas de sanción contra los directores de la intendencia.

“Por qué no dicen: ‘no tenemos un plazo porque dependemos de una recaudación fluctuante e incierta’; o ‘porque no tenemos aprobación del Mades’, o porque ‘no tenemos recursos’, o por qué no dicen la verdad”, reclamó.

Detalles de la obra

La ejecución del contrato de obras de la plaza Naciones Unidas inició oficialmente el 13 de enero de 2023, con fecha de fin de la ejecución prevista para el 30 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces pasaron casi 20 meses y medio.

La licitación con ID N° 406162 había sido adjudicada a la empresa D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., representada legalmente por Dardo Nicolás González Ramos.

Inicialmente, se había adjudicado un monto de G. 2.094 millones, pero fue ampliado a G. 2.332 millones. Según consta en el portal de Contrataciones Públicas, ya se pagaron G. 971 millones en la ejecución del contrato.

Cuenta de los bonos G6 ya no existen

La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) se encuentra en pleno proceso de intervención, a la espera de la designación del interventor, por parte del Poder Ejecutivo. El proceso tuvo su inicio en un dictamen de la Contraloría General de la República, referente al desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, correspondientes solamente a las emisiones G8 y G9.

Sin embargo, en el caso particular de la emisión de bonos G6, de la cual debía salir el dinero para la ejecución de estas obras, las cuentas bancarias ya ni siquiera aparecen en el balance general, al menos desde el segundo cuatrimestre de 2024.

El desvío del dinero de los bonos, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría y derivó en una investigación penal que sigue vigente. Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por la cual la Fiscalía calcula un perjuicio de G. 1.850 millones.