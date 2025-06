Wilfrido Cáceres es nuevamente convocado para resolver si va a juicio

Para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, desde las 8:30, fue programada la audiencia preliminar del ex director de Finanzas y ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a su esposa y otras dos personas. El ex “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la comuna no puede justificar ingresos por más de G. 7.000 millones, según la acusación fiscal.