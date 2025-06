Concejales “sopapean” al Jefe de Gabinete de Nenecho por estado de la plaza Naciones Unidas

Nelson Mora, jefe de Gabinete del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya administración está intervenida, fue cuestionado por la Junta Municipal de Asunción, por la falta de respuestas claras sobre las obras de la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicaó. Los trabajos, que ya llevan 30 meses, están parados desde el 23 de mayo, sin que la contratista haya ofrecido argumentos válidos.

En su exposición, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, este miércoles, Nelson Mora no fue capaz de dar respuestas a consultas concretas de los concejales, como el plazo para la entrega de la obra o el nombre de la empresa que realiza los trabajos luego de que la adjudicada, D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., de Dardo Nicolás González Ramos, se haya acogido a un advenimiento, reconociendo su incapacidad para cumplir el compromiso asumido.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) exigió a Mora que respete a la Junta Municipal. “Nosotros somos la Junta Municipal de Asunción, no somos una manga de pelotudos que está acá para escuchar cualquier disparate”, le reclamó, al tiempo que mostró imágenes del actual estado de la plaza. Reclamó la falta de acceso a veredas, la presencia de basuras y escombros en el espacio, así como la ausencia de iluminación y la inexistencia de componentes de la plaza, como los ornamentos.

El concejal cuestionó que no hay fecha definida para la culminación de los trabajos y los últimos incumplimientos de los plazos prometidos por el propio Gabinete de Rodríguez. La refacción de la plaza estaba prevista con recursos de los bonos G6, emitidos en 2020 por G. 100.000 millones, pero lleva casi 30 meses en ejecución. Sin embargo, las cuentas donde debía estar ese dinero, ya no aparecen en los balances del intendente.

Plaza demoró más que viaductos, dijo Grau

El concejal Grau comparó la demora de la refacción de esta plaza, cuya conclusión estaba prevista en 6 meses, con el tiempo que se proyectó para la construcción de emblemáticos viaductos de la Capital. “Por qué una obra de G. 2.000 millones demora dos años. Un viaducto en Asunción, que cruza Eusebio Ayala y República Argentina, demoró 18 meses”, ejemplificó.

“Si ustedes vienen acá sin responder estas preguntas, váyanse nomás, porque no nos sirve de nada que nos vengan a insultar y a la ciudadanía, como lo hicieron durante toda la gestión, diciendo que no desaparecieron los G. 500.000 millones, que están asegurados, que las obras no paran, que se paga a los proveedores”, criticó.

“Tuvo que venir un equipo de tres fiscales a allanar la municipalidad, porque se esconde información, y tuvo que venir un interventor municipal y siguen con esta maldita costumbre de mentirle a la Junta y a la ciudadanía. Respondan nomás lo que se les pregunta y digan la verdad”, agregó. El edil se refirió así al allanamiento a las oficinas de la comuna, en setiembre del año pasado, realizado por fiscales que investigan el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras. Este mismo es el motivo de la intervención, pedida por la Contraloría General de la República.

Para las mejoras de la plaza Naciones Unidas, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la ejecución del contrato inició el 13 de enero de 2023 y debía finalizar el 30 de septiembre de ese mismo año. Tras casi 21 meses de ese plazo, la obra sigue inconclusa. De un monto inicial de G. 2.094 millones, se amplió el presupuesto a G. 2.332 millones, de los cuales ya se pagaron, según la DNCP, G. 971 millones.

Argumento de la contratista no es válido, dicen

Nelson Mora, acompañado de la arquitecta Paloma López, de la Dirección de Seguimiento de Obras de la Municipalidad, dijeron a los concejales que el 2 de junio reclamaron a la contratista la paralización de los trabajos. La respuesta fue que se trataba solamente de una “disminución del ritmo de trabajo” y que se encontraban en proceso de fabricación de los equipamientos que están previstos en la plaza.

Mora minimizó las críticas de los concejales y aseguró que “lo único que falta colocar en la plaza Naciones Unidas, a pesar del hecho de que esté vallada, son los equipamientos de gimnasia, los bebederos y la iluminación”. El funcionario criticó los cuestionamientos de los vecinos y habló de “apariencia” y “sensación” de falta de avances.

La arquitecta López reconoció que el argumento presentado por la contratista no es válido para la paralización de los trabajos, pero dijo que seguirán aguardando la respuesta de la empresa y señaló que tiene un plazo de 60 días, que se cumple en agosto.

El jefe de Gabinete explicó también que antes de la paralización de los trabajos, el 20 de mayo, la contratista ingresó una solicitud de pago por G. 589 millones, que se encuentra en proceso administrativo y “que se va a realizar ya con la orden del interventor que en este momento tenemos en la Municipalidad”. Agregó que tienen 60 días para efectivizar el pago y aseguró que están en “tiempo y forma”.

Advenimiento “secreto”, critican

La concejala Rosanna Rolón (ARN-independiente) cuestionó el secretismo con que la Intendencia maneja el advenimiento mediante el cual la empresa contratista original “tercerizó” la obra, sin que se haya puesto en conocimiento de la Junta Municipal.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) criticó que tampoco se aplicó ninguna multa a la contratista por los constantes retrasos. Félix Ayala (PLRA) dijo que una obra como esta debería ser prioritaria para la Municipalidad de Asunción y comparó su costo, de G. 2.332 millones, con la recaudación de la comuna en un solo día. “Es cuestión de poner foco en esta plaza para priorizar. Con lo que recaudamos en una mañana, pagar y terminar la obra”, pidió.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) reclamó que la Intendencia no avance si no hay reclamos de la Junta Municipal, sobre todo en lo que refiere a obras de infraestructura. “Esto es una muestra de lo que fue la gestión de la Intendencia en estos últimos cuatro años, donde las plazas prácticamente no existieron en sus políticas públicas”, dijo.

Entre tanto, el concejal Javier Pintos (ANR-cartista), cuestionó que la administración municipal intente culpar exclusivamente a la contratista cuando el principal foco de retraso estuvo en la elaboración del pliego de bases y condiciones, que incrementó el costo de la obra. Además, pidió que la Intendencia informe si es que se aplicaron sanciones a los funcionarios responsables.

Intervención y desvío

La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) se encuentra actualmente en un proceso de intervención, a cargo de Carlos Pereira, representante del ejecutivo, también cartista. El pedido de intervención fue originado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, que Rodríguez utilizó en gastos corrientes con el argumento de una "cuenta única".

Rodríguez, temporalmente apartado del cargo, dejó a la intervención una ciudad en ruinas y una municipalidad en quiebra técnica, con pésimos servicios y un plantel de más de 9.000 funcionarios, de los cuales 1.800 ingresaron durante su gestión. Según datos de su propia administración, solo en los primeros cuatro meses de este año, los servicios personales costaron a los contribuyentes más de US$ 30 millones, seis veces lo que se invirtió en obras.

Solo en junio, la administración de Rodríguez acumuló G. 30.246 millones en cuotas vencidas por intereses de los bonos G8. Además, desde enero, acumula otros G. 14.589 millones que debe a la Caja Municipal de Jubilaciones, del dinero que descuenta compulsivamente, mes a mes, a los funcionarios

El informe de la Contraloría que confirmó el desvío del dinero de los bonos, fue derivado a la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta. Rodríguez también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.