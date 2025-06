Mitic confirma nuevo ataque cibernético, esta vez al portal de acceso a información pública

El Mitic emitió hoy un comunicado en el que confirma que el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública fue blanco de un ataque informático. La alerta se disparó luego de que una cuenta en la red social X, atribuida al grupo “CyberTeam”, se adjudicara el hackeo del sitio.

Esta plataforma sufrió una interrupción temporal. Según la cartera estatal, el incidente fue “contenido y mitigado” rápidamente, y el portal ya se encuentra en funcionamiento normal.

Mitic aseguró que no hubo acceso indebido a información sensible. “No se detectó ninguna filtración ni captura de información sensible, atendiendo a la naturaleza pública del contenido alojado en dicho portal”, informó Mitic.

Ola de ataques a instituciones públicas

Este nuevo ataque se suma a una preocupante lista de ciberincidentes que afectaron recientemente a instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Salud, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, e incluso la cuenta de X del presidente de la República.

Ante este panorama, el MITIC recordó que los incidentes pueden ser reportados a través del correo abuse@cert.gov.py.