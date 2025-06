Villate considera “excelente” su gestión, pese a constantes hackeos

De “excelente” calificó su gestión el titular del Ministerio de Tecnologías para la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, al ser consultado por los cuestionamientos de varios sectores y la reciente declaración de emergencia de la Cámara de Diputados por los constantes hackeos a las instituciones del Estado.

“Yo creo que mi gestión es excelente, desde mi punto de vista. Eso no significa que los resultados se vayan a reflejar en este momento. Eso va a ir reflejándose en la medida en la cual nosotros vayamos mostrando los resultados”, sostuvo.

Detalló que estos resultados tienen que ver con las diferentes digitalizaciones de las instituciones del Estado y el poder que el Mitic tenga al ejercer presión a las instituciones para que se digitalicen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay que entender que nosotros tenemos la rectoría, pero la ejecución en sí la llevan las instituciones. Nosotros somos un apoyo, un soporte. La función del Mitic tanto en el lado de tecnología como en comunicación es una función transversal. Nosotros del lado técnico lo llamamos back office, o sea, funcionamos detrás de las diferentes instituciones del Estado”, aseveró.

Lea más: Cartistas blindan al ministro del Mitic de una interpelación y aceptan citarlo a una comisión

Villate responde a Celeste Amarilla

El ministro fue consultado sobre las declaraciones de Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien afirmó que Villate es uno de los peores ministros junto con la de Salud, María Teresa Barán.

“Esa es una opinión de Celeste, quien quiera creerle a ella que le crea. Yo seguiré haciendo mi trabajo mientras el Presidente tenga esa confianza”, respondió.

También fue consultado acerca de las denuncias en su contra de que es ministro solamente por ser primo de la primera dama, Leticia Ocampos.

“Bueno, me río. O sea, yo tengo una trayectoria. Yo trabajo desde los 17 años y no trabajé en cualquier empresa. He hecho consultoría para el exterior. He trabajado para multinacionales, para empresas, para medios, para muchísimas instituciones en general. He dado soporte en temas de seguridad y vulneración para instituciones públicas estando en el sector privado. Conozco perfectamente esto”, afirmó.

Lea más: Cartistas declaran emergencia en ciberseguridad, pero rechazan pedido de destitución de Villate

Villate acudirá al Congreso

Gustavo Villate dijo que fue él quien pidió a varios congresistas que le inviten a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para dar explicaciones de los constantes hackeos y aseguró que no tiene ningún problema de discutir ni de hablar de los diferentes temas.

“Yo creo que la crítica siempre es buena, es positiva. Ahora vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que propone también la oposición, porque la crítica siempre es fácil. Ahora hay que ver cuál es la propuesta de ellos en sí. Nosotros venimos trabajando, tenemos un plan, tenemos una estrategia que venimos aplicando. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir”, refirió.

Indicó que desde el día uno dijeron que no se puede garantizar 100% de seguridad en ningún caso y lo que se debe hacer es prepararse para mitigar los riesgos, que es lo que está haciendo con su gestión, pero que eso no ocurre de la noche a la mañana.

“La prevención nosotros venimos con un proceso ya de hacer conocer lo que es la estrategia del nuevo plan de ciberseguridad, que no se trabaje, yo creo que se está malinterpretando lo que es el concepto o la función del CERT. El CERT, que es el Centro de Respuesta a Emergencias, se tiene que dar la emergencia para que dé una respuesta y que trabaja conjuntamente con la Dirección General de Ciberseguridad cuando se da una brecha”, señaló.

Lea más: Villate “compite fuerte” entre los “peores ministros”, según senadora

Villate critica declaración de emergencia

Dijo que no está de acuerdo con la declaración de emergencia cibernética aprobada por la mayoría cartista en la Cámara de Diputados, criticando que la misma no ayuda en nada, no tiene ningún efecto práctico, no hay ninguna situación y lo que hace es exponer más a la institución.

“Yo creo que fue desacertada esa resolución, pero bueno, yo creo que hay una presión de parte de algunos actores, en particular a que se dé esa situación, cosa que no ayuda al país o a una institución. Yo creo que eso no es de sanción, es una declaración nada más, no hay ningún efecto”, concluyó.

Sobre la Agenda Digital y del remanente de US$ 100 millones que dispone el Mitic, aclaró que es un proyecto de crédito cuya extensión el Congreso debe tratar para poder utilizarlo, porque el mismo tiene vencimiento en el 2026.

“Se lo está direccionando, hemos hecho la digitalización, gran parte del proceso de digitalización del Poder Judicial se está haciendo con ese crédito, lo que es el programa Hambre Cero lo estamos trabajando con eso, lo que es el proyecto de salud, IGIS y conectividad también se está haciendo con ese programa, o sea, hay una lista enorme de programas que se están financiando”, finalizó.