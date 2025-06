Bajas temperaturas agravan la delicada situación del sector pesquero de Ayolas

El dirigente de pescadores de Ayolas, Ángel Cano, indicó que los primeros seis meses del 2025 fueron bastante negativos para las familias dedicadas a la pesca comercial. Ahora, las bajas temperaturas de esta temporada de invierno, las lluvias, los fuertes vientos y la bajante del Paraná hacen que la delicada situación de unas 1.400 familias de la zona de Ayolas se sienta con mayor fuerza.

La mayoría de los pescadores no pueden salir a pescar a causa de las condiciones climáticas, lo que les impide conseguir un poco de dinero para el sustento del hogar.

“Debemos tener en cuenta que hace mucho tiempo no hay casi pescado por causa de la bajante del río Paraná. Desde hace varios meses está muy bajo y por eso los cardúmenes no llegan hasta esta zona. Ahora también está el frío, las lluvias y los fuertes vientos que no nos permiten salir a tratar de pescar algo de pescado porque no se puede navegar”, expresó.

Agregó que están en conversación con la Gobernación de Misiones para tratar de conseguir kits de víveres para que muchos padres pescadores puedan tener alimentos para sus hijos, más ahora que llegan las vacaciones de invierno y no tendrán el almuerzo escolar hasta que se reanuden las clases.

En otro momento, el dirigente mencionó que con la pesca comercial algunas veces se salva algo y en otras se tienen muchas pérdidas. Es por eso que hace falta la creación de fuentes de trabajo e industrias, para que la economía de muchas familias no dependa únicamente de la pesca comercial.

