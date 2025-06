Feminicidio en San Pablo: libertad de un imputado, mientras se profundiza acusación contra expareja de la víctima

El forense Pablo Lemir en aquel entonces detalló el macabro hecho; confirmó que la víctima sufrió un “doble mecanismo homicida”: una herida de arma blanca en el tórax y un degüello casi decapitante, además de un desmembramiento post mortem. "La víctima presentó signos de defensa, lo que indica una lucha previa con su agresor“, detallaba el experto.

Dos imputados: La teoría inicial y su evolución

Inicialmente, la fiscalía imputó a dos hombres: Diosnel Escobar Leiva, expareja de la víctima, señalado como autor principal debido al historial de conflictos con María Enciso, luego se sumó falsedad en su declaración (negó tener celular, pero se le incautaron varios), además de testimonios que lo ubican como la persona que insistía en verla la noche del crimen. Mientras que, por otro lado, Lucio Vera Salinas, fue detenido por ser la última persona en contactarla, según datos iniciales de ubicación celular.

El giro procesal: Revisión de pruebas y fundamentos jurídicos

La Cámara de Apelaciones de San Pedro revisó el caso y determinó cambiar la prisión preventiva de Lucio Vera por arresto domiciliario, basándose en el artículo 252 del Código Procesal Penal, que establece que la prisión preventiva debe revocarse si nuevas pruebas desvirtúan los motivos originales y las pericias técnicas demostraron que no hubo una llamada clave entre Vera y la víctima, desmontando el principal indicio en su contra, como así también las declaraciones de testigos y análisis de celulares redirigieron las sospechas hacia Escobar, quien habría enviado mensajes insistentes a la víctima, por el principio de proporcionalidad; Vera no intentó fugarse, colaboró con la investigación y no presentaba riesgo de obstrucción, reza el argumento en el expediente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hallan restos humanos desmembrados en el río Jejuí: se presume que pertenecen a una mujer desaparecida

La situación procesal actual

A raíz de estas valoraciones investigativas y judicial, Diosnel Escobar, permanece en prisión preventiva con graves indicios de autoría (relación conflictiva, mentiras en su declaración y evidencia digital), por el riesgo procesal alto (peligro de fuga y obstrucción). Mientras que Lucio Vera queda bajo arresto domiciliario, sujeto a evaluación fiscal, con el argumento de que no hay pruebas directas que lo vinculen al crimen, y su detención inicial se basó en datos del momento que luego fueron descartando la sospecha de su autoría en el crimen, por lo que el Ministerio Público no se opuso a la revocatoria de la prisión.

Postura del Ministerio Público

La fiscala Nélida Orihuela sostiene que el caso no está en impunidad, “hubo una depuración técnica, Los nuevos elementos exculpan por ahora a Vera pero fortalecen la acusación contra Escobar“, expresa la agente del Ministerio Público.

La familia de María Enciso y la comunidad de San Pablo exigen justicia, se espera aclarar el caso y que paguen él o los responsables reales

Conclusión: Un caso en busca de verdad

Mientras Diosnel Escobar enfrenta el juicio por feminicidio agravado, la defensa de Lucio Vera busca su absolución definitiva. El proceso judicial sigue abierto, con la fiscalía analizando todas pruebas recolectadas para consolidar la acusación.

La justicia paraguaya enfrenta el desafío de resolver el crimen atroz, bajo el escrutinio de una sociedad que clama por certezas y condenas ejemplares.