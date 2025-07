Denuncia de negligencia en IPS: estremecedor relato del padre del bebé fallecido

Denisse Valdez y José Lombardo son los padres de Máximo Gael, un bebé que nació en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) pero perdió la vida 28 horas después. Aseguran que se trató de una negligencia médica. El caso fue denunciado ante la Fiscalía.

José Lombardo realizó un estremecedor relato con detalles de lo que había ocurrido en mayo pasado. La muerte de su hijo recién nacido les cambió la vida y exigen justicia.

Denisse Valdez, de 24 años, tenía un embarazo delicado por una pérdida previa. Fue diagnosticada con incontinencia cervical y corría el riesgo de un parto prematuro.

“En la madrugada del 11 de mayo sintió contracciones muy fuertes, por lo cual decidimos ir al IPS porque éramos conscientes de que el bebé necesitaría incubadora”, relata.

Llegaron al Hospital Central del IPS a las 02:45, aproximadamente, y fue llevada hasta una sala de parto junto con otras mujeres. A partir de ese momento, los familiares perdieron contacto con ella.

“Ella me contó que desde que la metieron a esa sala, recién a las 05:30 de esa mañana le colocaron suero, mientras que a mí me pidieron, a las 03:00, medicamentos para la maduración del pulmón del bebé y me dijeron que le pondrían algo para las contracciones”, recuerda.

Indica que no se le hizo ninguna ecografía al ingresar, tampoco antes del parto. Ya a las 06:00, con el ingreso de una nueva guardia, una doctora y sus residentes le comunicaron que se haría el procedimiento.

“En ningún momento me comunicaron que mi pareja estaba sufriendo, de ser así, le llevaba a un privado. Fuimos a IPS con la confianza de que ellos iban a saber cómo ayudarnos, de que le iban a dar la posibilidad de salir bien a ambos”, señala.

Asegura que los médicos en ningún momento le dijeron que lucharían por su hijo. Al iniciar el procedimiento, la médica a cargo “desarrollaba una clase” ante sus residentes, exponiendo el caso y preguntando cuál sería el procedimiento a ser realizado.

Clase a los residentes

“La doctora le decía a los residentes qué hacer, recién en el último momento interviene dentro del procedimiento del parto normal. Prácticamente, le obligaron a tener un parto normal. Un residente buscaba el punto de cerclaje (sutura alrededor del cuello uterino para prevenir su apertura prematura durante el embarazo), manoseando porque no encontraban y pasaba de mano en mano. Nunca encontraron ese punto”, manifiesta.

Al no encontrar el punto de cerclaje, la médica ordena a los residentes que rompan la bolsa dentro del útero de la madre. Como no se había realizado una ecografía, no sabían la posición de la criatura, consta en la denuncia.

“Mi señora preguntó por el bebé y la doctora le dijo que tenía que preocuparse por salir bien de esa situación y que iba a pasar con su bebé lo que ella se imaginaba, dándole a entender que el bebé iba a morir”, manifiesta.

Por los hematomas que tenía el bebé, especialmente en las piernas y cuartos, suponen que lo estiraron para salir, ya que estaba “de cola”. En la zona de las costillas también tenía moretones, así como en la cabeza, menciona.

“Al nacer el bebé le ponen sobre la panza de mi señora. El bebé estaba con falta de oxígeno, le dijeron que había nacido muerto, pero con el procedimiento de reanimación, reacciona”, denuncia.

Agrega que la mujer no fue llevada a un quirófano para el procedimiento, que estuvo en una sala con luz “normal”, por lo que los residentes alumbraban con la luz de la linterna del celular.

Al finalizar el procedimiento, la médica dio la orden de que la mujer sea limpiada, pero no había agua oxigenada. “Uno de los residentes dijo que tenía en su mochila, y fue eso lo que utilizaron”, asegura.

El bebé fue a incubadora

Una vez que el bebé fue reanimado, solicitaron la incubadora y la presencia de los médicos de neonatología. No se previó antes, aseguran.

“El informe antes de que mi bebé ingrese a terapia decía que era muy pequeño, pero que en las condiciones que se encontraba hacía que la situación empeore, que tenía moretones en el 70% de su cuerpo. Ya en terapia, vivió 28 horas y una doctora fue sincera con nosotros, diciéndonos que la condición física era muy limitada porque era como si hubiese sido garroteado y que, con la cantidad de hematomas, no sabía si tenía algún sangrado”, relató.

La madre del bebé recibió el alta, nuevamente, sin ecografías. Posteriormente, se siente mal y va hasta un Hospital Materno Infantil, donde le encuentran una mecha de gasa en la cavidad vaginal.

“Se le hizo una ecografía y se encontraron restos de otros residuos que no fueron limpiados tras el legrado, lo que derivó en una nueva cirugía. Los médicos encontraron que tenía el útero perforado por el procedimiento que le realizaron en IPS”, lamentó.

La mujer tuvo que ser intervenida, nuevamente de urgencia, ya que en la cavidad que tenía en el útero había un cuerpo, que podría ser el intestino grueso. Quedó internada durante cinco días en un hospital privado.

Finalmente, decidieron realizar la denuncia ante la Fiscalía y esperan que el caso sea atendido para que otras personas no pasen por la misma situación.