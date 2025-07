¿Ninguneo al interventor de Asunción? Direcciones aún no entregan informes

En el marco de la intervención de la Municipalidad de Asunción, el encargado de dicha tarea, Carlos Pereira, informó que solicitó a las alrededor de 60 direcciones halladas como parte de la Comuna un informe sobre la situación en que se encuentran.

“Yo pedí una descripción de cada dirección, que ellos mismos me describan en la estructura orgánica de qué está compuesta en materia personal, cuáles son las funciones o servicios que presta su dirección, cuáles son las debilidades que a su propio criterio ellos tienen y las alternativas de solución”, mencionó.

Reveló que, hasta el momento, hay direcciones que aún no le entregaron los informes que requirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Eso ayer tenía que recibir, pero no tuve aún a la vista. Seguramente en la fecha de hoy voy a poder acceder”, expresó.

Lea más: Intervención de Asunción: Nenecho entregó caótica y precaria gestión de recursos humanos

Una evaluación por inferencia

Pereira advirtió que, si persiste esta negativa de entregar los informes, tendrá que realizar una evaluación por inferencia para determinar la situación de estas direcciones.

“Hay direcciones que no me entregaron y yo también hice saber que no hay problemas. Si no entregan es una limitación que tengo en ese acceso; entonces, yo voy a inferir y voy a hacer un diagnóstico evaluando yo mismo. Si no me entregan, eso en un proceso de auditoría significa estar limitado”, declaró.

Refirió que está convocando a grupos de 10 direcciones para repasar dicho pedido.

Busca establecer un “organigrama funcional”

El interventor resaltó que requiere los informes para poder verificar “si ese diagnóstico realizado por ellos mismos se compadece con lo que yo voy a visualizar de la dirección: si por qué otras subdirecciones, cuánta gente tiene a su cargo, departamentos y secciones”.

Mencionó que la intención final es establecer un “organigrama funcional” que incluya recomendaciones, como parte del resultado de la intervención.

Lea más: “Todos los caminos conducen a la destitución” de Nenecho

“Eso me va a permitir con la nueva directora de RR.HH. empezar a trazar un organigrama funcional que, a criterio de nuestro diagnóstico, sería el ideal como para poder dejar un plan de recomendaciones de optimización de una estructura que sea acorde a lo que el municipio requiere y necesita”, dijo.

Por otra parte, informó que mañana se empezará a amortizar “en algo” la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, con la que la administración del intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez alcanzó una deuda de más de G. 18.000 millones.