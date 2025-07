Paciente esperó más de cinco horas para ser trasladado tras un accidente de tránsito

Diego Moreno, de 35 años, permaneció más de cinco horas esperando una ambulancia en el Clínica Yrendague del IPS, luego de sufrir un grave accidente de tránsito al salir de su lugar de trabajo. Su esposa, Sonia Cabañas, denunció públicamente la situación al no recibir respuestas por parte del personal médico y ante la crítica condición del paciente.

“Estamos esperando desde las 18:20. Mi marido no puede mover los brazos ni las piernas, se golpeó la cabeza, sangró por la boca, y hasta ahora no hay traslado. Necesita atención urgente en Ingavi y no tenemos respuestas”, expresó Cabaña.

El hombre fue inicialmente auxiliado por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron hasta el IPS Yrendague. Allí, tras una evaluación médica, se determinó que debía ser derivado al IPS Ingavi, donde se encuentran los servicios de traumatología y cirugía necesarios. Sin embargo, la ambulancia solicitada nunca llegaba.

Llamadas sin respuesta y desesperación familiar

“Los médicos decían que ya llamaron, que iba a venir, pero pasaban las horas y nada. Escuché incluso que no le atendían las llamadas”, denunció la esposa del paciente, quien decidió acudir a los medios de prensa para visibilizar la urgencia de la situación.

Recién cerca de la medianoche —más de cinco horas después del ingreso al hospital— se concretó el traslado del paciente, cuyo estado de salud requería atención inmediata.