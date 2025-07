Médicos en pie de guerra: “Si tocan nuestra jubilación, vamos a parar”

La doctora Rossana González, líder del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), advirtió que la reciente Ley de la Carrera Civil podría terminar igual que la Ley 1626, de la función pública: ignorada en lo sustancial y aplicada solo para sancionar, según expresó.

Aunque la normativa promete concursos por méritos y ascensos justos, González sostuvo que en la práctica se realizarán los “carpetazos limpios” y las contrataciones direccionadas.

Cuestionó también sobre el manejo de los aportes jubilatorios de los médicos. “Tenemos médicos con más de 10 años contratados que no aportan a la caja. Eso sí es un déficit creado”. Según González, aumentar el número de aportantes sería una solución inmediata al desfinanciamiento, pero duda que la ley se aplique con justicia.

Por otra parte, reconoció las obras de infraestructura que se están realizando en Salud; sin embargo, denunció que no hay inversión en el personal. “De nada sirve un hospital nuevo si no hay médicos para atender. No hay aumentos, no hay mantenimiento de equipos, todo se terceriza”.

La médica fue tajante al decir que, con esta nueva ley, aunque hasta el momento no les incluye, no retrocederán con sus luchas laborales. “Si nos tocan la jubilación, vamos a parar. No vamos a permitir que nos quiten lo poco que tenemos mientras otros gozan de privilegios”.

También cuestionó la credibilidad del sistema de salud. “Si fuera tan bueno, ¿por qué los parlamentarios pagan seguros vip?”, lanzó.

Mencionó que los médicos no están dispuestos a callar ni a ceder sus derechos en nombre de una ley que, aseguran, “está mal construida desde el inicio”.