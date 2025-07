¡Jubilados, sin nada que perder! Harán huelga de hambre por mora de Nenecho con Caja Municipal

Jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal se manifestaron este lunes frente a la Intendencia de Asunción, para exigir el pago de la deuda dejada por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). Los afectados anunciaron medidas de fuerza más drásticas, como huelgas de hambre, hasta que se regularicen los pagos.

Según sus estimaciones, son más de G. 16.000 millones -de marzo a junio- lo que la Municipalidad de Asunción le debe a la Caja, en concepto de transferencia del dinero que descuenta, mes a mes, del salario de los funcionarios activos.

Floria Galeano, una de la vocera de los jubilados, recordó que apenas la semana pasada recibieron la promesa del interventor, Carlos Pereira, de ir pagando, en la medida que se vayan cobrando los impuestos por parte de empresas privadas. “Recibimos una llamada del señor Olimpio Quiroga, mano derecha del interventor, que nos confirmó que solamente contarían con G. 3.000 millones para depositar a la Caja, lo cual no es suficiente para casi 2.900 jubilados que estamos esperando cobrar”, reclamó Galeano.

La vocera de los jubilados señaló que, pese a haberse pagado el salario de junio de los funcionarios activos de la Municipalidad, el interventor tampoco transfirió a la Caja Municipal, lo que descontó de sus salarios. “Tengo entendido que son más G. 3.600 millones que él debería haber depositado hasta el 20 de este junio”, remarcó.

No depositó descuento de los activos

Floria Galeano, recordó que entre los jubilados y pensionados hay personas que fallecieron esperando cobrar sus haberes, además de aquellos que siguen esperando su dinero para pagar tratamientos de salud. “Ya no es tampoco solamente salud, muchos ya no tienen ni para comer. Ya no venimos a pedir, sino a exigir, porque es nuestro derecho”, insistió.

Galeano señaló que de forma gradual estarían incrementando las medidas de fuerza, desde la presencia diaria frente a la oficina de la Intendencia hasta huelgas de hambre en la sede municipal. “Medidas de fuerza vamos a hacer por todas partes, sinceramente ya no tenemos nada que perder y acá nos vamos a jugar por todo”, añadió.

Luego de la manifestación de esta mañana, los jubilados y pensionados fueron recibidos por el director interino de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, quien se comprometió a transferir esta semana lo adeudado del mes de marzo; alrededor de G. 4.000 millones.

Según señalaron los manifestantes, el pedido que le hicieron al interventor es ir pagando al menos G. 1.000 millones por semana, en la medida de las posibilidades y según la recaudación lo permita.

Apretada situación financiera

A tres días de fin de mes, la Municipalidad se encuentra nuevamente con una recaudación que apenas alcanza para pagar los salarios y un poco más, frente a un abultado pasivo, dejado por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El portal oficial de ingresos de la Municipalidad de Asunción registra hoy una recaudación total de G. 66.191 millones (US$ 9,1 millones, al tipo de cambio de hoy).

Al mes de mayo, por ejemplo, la comuna desembolsó US$ 6,7 millones en concepto de servicios personales. Antes de dejar temporalmente la comuna, Rodríguez había dejado dos cuotas de los intereses de los bonos (G8 S1 y S2) vencidas por G. 30.246 millones. Ya durante la intervención, se registraron los vencimientos de otras dos cuotas de los bonos G9 y G6 S3, por otros G. 20.000 millones, totalizando G. 50.334 millones.

A esto se suma las cuotas vencidas de los préstamos bancarios adquiridos por la administración de Rodríguez, por déficit temporal de caja, el año pasado. Según confirmó el director interino de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, las cuotas vencidas de junio y julio, alcanzaron más de G. 55.000 millones. El interventor, Carlos Pereira, confirmó que se buscaría reestructurar estos pagos, debido a la incapacidad de la comuna para pagarlas.

Obras no están y dinero tampoco

Antes de ser apartado temporalmente del cargo, Rodríguez dejó una deuda total de US$ 230 millones por bonos, pagaderos hasta 2035. Según expresó el interventor a la Junta Municipal, ante la falta de pago, los bonistas -algunos internacionales- podrían judicializar el cobro de su dinero. En tanto, en las cuentas bancarias destinadas al dinero de los bonos, al 31 de mayo, solo quedaban US$ 127.000.

En el caso de bonos G8, Rodríguez había prometido ocho obras de desagües pluviales, pero apenas inició cuatro, de las cuales al menos una, está en riesgo de quedar paralizada por falta de pagos, luego de que la contratista planteara el avenimiento del contrato ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En la cuenta bancaria destinada a esos bonos había apenas G. 123 millones al 31 de mayo.

La administración de Rodríguez se encuentra actualmente en intervención con la aprobación de la Cámara de Diputados, por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), con base en su informe de julio de 2024 en el que confirmó el desvío de G. 500.000 millones, denunciado por ABC. El informe de la CGR fue derivado también al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación.

Además, el intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los llamados “detergentes de oro”, por compras en pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.