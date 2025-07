Vencen más préstamos hechos por Nenecho y no hay dinero ni para salarios

Las deudas dejadas por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), siguen venciendo y, solo entre préstamos, bonos y deudas con la Caja Municipal y la asociación de funcionarios, acumulan al cierre de julio US$ 19 millones. Con un saldo disponible de apenas US$ 5 millones, la comuna no puede hacer frente ni siquiera a los salarios.