Ayolas: una persona involucrada en accidente de tránsito fue detenida por contar con orden de captura por abuso sexual en niños

El suceso vehicular que involucró a dos motocicletas se produjo sobre las calles 11 de Septiembre casi 12 de Octubre del barrio Virgen del Pilar, informó la Comisaría 8ª, situada en las Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas.
Lea más: Pupitres escolares son distribuidos de manera gradual en Misiones
En el percance vial estuvo involucrada una motocicleta de la marca Star, 150 CC, modelo Trail, blanco con negro, con chapa Nº 781-BNM, guiada por Melani Elizabeth Servín Ramírez (22), sin licencia de conducir al momento del hecho. La misma se encontraba acompañada por Zacarías Samuel Martínez Pereira (22), de nacionalidad uruguaya, ambos domiciliados en la compañía Ko’eju de Ayolas.
A raíz de lo ocurrido, ambos fueron auxiliados y trasladados al Hospital Integrado de Ayolas, donde fueron evaluados por el médico de guardia, Dr. Alejo Ortigoza. La conductora, Melani, presentó “politraumatismo en accidente de tránsito”, mientras que Zacarías resultó ileso.
El otro biciclo involucrado es de la marca Star, modelo 125 CC, color azul, sin matrícula, guiado por Hermes Gregorio Fernández Bogado (63), quien tampoco contaba con licencia de conducir. Fue diagnosticado con “traumatismo de cráneo encefálico, traumatismo de tórax con fracturas múltiples de costillas y neumotórax”, razón por la cual fue derivado al Hospital de Trauma en Asunción, bajo custodia policial.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante la verificación de la identidad de Fernández Bogado se comprobó que cuenta con una orden de captura pendiente por la causa “S.H. de Abuso Sexual en Niños”, dispuesta mediante Oficio Judicial N° 42 del 6 de mayo del 2025, emanado del Juzgado Penal de Sentencia Nº 3 de la Circunscripción Judicial de Misiones, firmado por la actuaria judicial, abogada Gloria Elizabeth Galván.
Los intervinientes informaron del hecho a la agente fiscal de turno, abogada Stella Cano, quien dispuso que ambas motocicletas permanezcan a disposición del Ministerio Público sede Ayolas.