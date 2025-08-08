Ayolas: una persona involucrada en accidente de tránsito fue detenida por contar con orden de captura por abuso sexual en niños

AYOLAS. Una persona que contaba con una orden de captura por el supuesto hecho de abuso sexual en niños quedó detenida después de estar envuelta en un choque de motocicletas. El hecho se registró aproximadamente a las 13:30 de este jueves en el barrio Virgen del Pilar.