Pupitres escolares son distribuidos de manera gradual en Misiones

El licenciado Milcíades Cuevas declaró que se recibió de parte del MEC el primer lote de pupitres académicos adquiridos por la Itaipú Binacional. En esta ocasión arribaron al departamento aproximadamente 800 muebles escolares. Para la próxima semana se aguarda la llegada de una segunda tanda para completar 15.700 pupitres. La entrega está sujeta a la disponibilidad y capacidad del fabricante contratado por Itaipú.

Las tareas de repartición comenzaron el martes en Villa Florida, San Miguel; ayer miércoles se entregó en casas de estudio de San Juan Bautista, San Ignacio, San Patricio y Santa Rosa Misiones. Para mañana, se tiene previsto llegar a instituciones de Ayolas, Santiago y también Yabebyry. En principio, el objetivo alcanzaría a 92 establecimientos educativos. En las mismas se procederá al cambio total de los mobiliarios, indicó.

Cuevas explicó que los pupitres usados serán retirados y depositados en el II Cuerpo de División de Caballería de San Juan Bautista, Misiones. Aquellos que se encuentren en buenas condiciones serán entregados de acuerdo con las necesidades que se pudieran registrar.

Estudiantes recibieron desembolso de becas

En otro momento, Milcíades Cuevas mencionó que este jueves, en Ayolas, comenzó el desembolso de becas a 2.042 estudiantes de universidades y de institutos del departamento de Misiones. En esta ocasión, el subsidio otorgado por el gobierno departamental fue entregado también a alumnos de Santiago, Misiones, San Ignacio, San Patricio, Santa María de Fe, Santa Rosa y Yabebyry.

Para mañana se tiene previsto adjudicar a alumnos de San Juan Bautista, San Miguel y Villa Florida. El acto se realizará desde las 09:00 en el Casino de Oficiales del II Cuerpo de División de Caballería de la capital departamental.

Para el 2025 fueron seleccionados 1.574 estudiantes universitarios; el monto asignado para cada uno es de G. 1.500.000, mientras que 460 jóvenes de institutos recibirán G. 500.000.

