Trasladan vía aérea a fiscal para levantar cuerpo de Wenceslao Benoit

El fiscal a cargo del procedimiento del levantamiento del cuerpo del argentino Wenceslao Benoit será trasladado vía aérea a la zona del hallazgo, en el Parque Nacional Defensores del Chaco, departamento de Alto Paraguay, según informó el ministro de Defensa, Óscar González.

El hallazgo se dio luego de una búsqueda que involucró el despliegue de dos aeronaves en la zona.

Uno de estos aviones fue designado para transportar al fiscal hasta el lugar del hallazgo, con el objetivo de llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

El segundo avión, de mayor capacidad, estará destinado al traslado del cuerpo de Benoit hasta la ciudad de Asunción para continuar con las diligencias de rigor.

Participación de la comunidad ayorea

El cuerpo de Benoit fue encontrado por miembros de la comunidad ayorea, quienes dieron aviso a las autoridades y permitieron que se active el operativo de recuperación.

La ubicación del cuerpo no se encontraba lejos del punto donde había sido visto por última vez. Según explicó el ministro, las difíciles condiciones del Chaco dificultan el desplazamiento prolongado a pie en la zona.

Wenceslao Benoit fue reportado como desaparecido en una de las áreas más inhóspitas del país, lo que motivó la rápida intervención de diferentes instituciones del Estado para su localización.

El Parque Nacional Defensores del Chaco, conocido por su extensa vegetación y difícil geografía, fue el centro de las labores de búsqueda.