Bianca: complicaciones en su salud reducen drásticamente el tiempo para encontrar un nuevo corazón

Diana Roldán, madre de Bianca, señaló que, en los últimos días, el mal funcionamiento de su corazón ha comenzado a afectar el funcionamiento de otros órganos vitales.

“En estos momentos, sus intestinos están fallando; esto ocurre porque cuando el corazón no logra enviar suficiente sangre y oxígeno, el resto del cuerpo empieza a fallar. Los médicos nos han explicado que esta situación reduce drásticamente el tiempo que tenemos para encontrar un nuevo corazón”, dijo.

Al mismo tiempo, Diana dijo que hoy, más que nunca, se necesita que la sociedad se una al pedido que llevan adelante y aparezca el donante de un corazón pediátrico.

“La donación de órganos pediátrica es un acto de amor inmenso, capaz de transformar la tragedia de una familia en la esperanza de otra. Queremos que cada madre, padre, familia, sepa que su ‘sí’ puede salvar vidas como la de Bianca, que ya no puede seguir esperando”, dijo.

En la actualidad, gracias al esfuerzo incansable del equipo médico y a las oraciones de miles de personas, Bianca sigue con nosotros, aferrada a la vida. Sin embargo, cada hora que pasa sin recibir un trasplante la pone en mayor riesgo, agregó.

Por medio de estudios médicos, Bianca Sofía fue diagnosticada con una miocardiopatía dilatada (enfermedad del músculo cardíaco) congénita.

En noviembre de 2023, los profesionales médicos del Hospital Pediátrico Acosta Ñu informaron a sus padres que la niña ingresaría a la lista de espera para un trasplante cardíaco, ya que es la única alternativa para seguir viviendo.