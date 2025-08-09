Carapeguá: MDS exige pago a ocupantes de asentamiento bajo amenaza de desalojo

El asentamiento Nueva Esperanza de Carapeguá se había creado en el 2008, en el primer censo unas 100 familias fueron registradas y en su mayoría adeudan por sus ocupaciones.

Sobre esta situación, el presidente de la Comisión Vecinal, Pelagio Giménez, manifestó que preocupa porque en su mayoría son familias insolventes, aunque hay otras que también tienen posibilidades de poder ponerse al día con el pago de sus cuotas.

De acuerdo con una de las notificaciones emitidas, el beneficiario de la manzana 03 registra 91 cuotas impagas.

La Resolución MDS N.° 484/2024, en su artículo 29, establece que los adjudicatarios deben reducir su deuda a menos de 15 cuotas para evitar la rescisión del contrato de compra-venta, la pérdida de la condición de participante y la declaración del lote como de libre ocupación.

La situación también preocupa a familias del asentamiento San Francisco, quienes afirman que la mayoría adeuda más de diez años y carece de empleo fijo. “La mayoría somos de escasos recursos y, para hacer cualquier gestión, tenemos que viajar a Fernando de la Mora, lo que significa más gasto”, señaló una de las notificadas, Diana Ojeda.

El viceministro de Administración y Finanzas, Raúl Antonio Ramírez, sostuvo que, en esta ocasión, se solicita a los adjudicatarios pagar el 10% de las cuotas morosas correspondientes a sus ocupaciones para iniciar la negociación.

Agregó que no se aceptarán promesas de pago, ya que existe experiencia previa de casos en los que se presentaron propuestas que nunca se cumplieron. “Queremos regularizar las cuotas para que posteriormente se les pueda entregar el título de propiedad”, indicó.

El MDS otorgó un plazo de 30 días para que los morosos regularicen su situación. Aquellos que aún no fueron censados o carecen de cuenta catastral serán visitados por funcionarios.

Las consultas y reclamos pueden realizarse en el Departamento de Tesorería del MDS, en Fernando de la Mora, de lunes a viernes, de 07:30 a 15:30, o llamando al (021) 729 5100, internos 1021 y 1413, según refiere la notificación.