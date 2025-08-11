Nenecho convirtió en “carnaval” la autorización de estaciones de servicio, denuncian

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, convirtió el proceso de aprobación de proyectos de estaciones de servicio en un “carnaval”, denunció el concejal Pablo Callizo (PPQ), en la última sesión de la Junta Municipal, el miércoles pasado. Ante miembros del Gabinete de Rodríguez, el edil expresó su asombro ante la proliferación de estos negocios, a pesar del Decreto 1400/24, del Poder Ejecutivo, que había prohibido “cualquier nueva habilitación de estaciones de servicio” dos años atrás.

Callizo señaló sus sospechas de irregularidades, como permisos otorgados con fechas previas a la prohibición, estaciones operando sin planos aprobados o, con órdenes de suspensión y, la evidente falta de voluntad para frenar estas obras.

“Tenemos una dirección de Obras Particulares totalmente cómplice, y una dirección de asesoría jurídica que no prioriza los beneficios de la de la ciudadanía, que utiliza medidas de la corte de emblemas de estaciones para darles a propietarios, cosas que no tienen nada que ver una con la otra”, criticó.

Según Callizo, situaciones como estas vienen siendo denunciadas desde 2022 y la percepción que tiene es que no hay ninguna intención de frenar este tipo de de obras y de proyectos. “Estamos en un carnaval total en esta municipalidad, la verdad que me me decepciona, me avergüenza totalmente esta esta presentación”, dijo con relación a las respuestas dadas por el Gabinete de Rodríguez.

Propondrá prohibir estaciones por ordenanza

El concejal Callizo adelantó que presentaría una una propuesta de ordenanza en la cual se prohíba cualquier estación de servicio en toda la ciudad. “Realmente se están pasando por encima decretos, ordenanzas, realmente una vergüenza total. La ciudadanía está harta de las estaciones de servicio”.

Callizo señaló que además pedirá informes sobre al menos 5 estaciones de servicios que, sospecha, estarían siendo construidas irregularmente.

Entre ellas, citó una que tiene 400 m² de superficie, la que aseguró no cuenta con las medidas mínimas que exige la ordenanza que rige la materia. También se refirió a un local que está en construcción en Costanera Sur cuya aprobación, de 2023, aseguró, está expirada.

Hay 180 estaciones de servicio en Asunción

Ante las consultas de los concejales, el director general de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Armado Becvort, respondió que existen alrededor de 180 de estos locales en toda la Capital, cifra que aseguró está siendo verificada por la dependencia a su cargo.

Agregó que la dirección a su cargo realiza la verificación in situ, además de la documental, para el cumplimiento de las ordenanzas que rigen a estos establecimientos. “Tenemos la obligación de controla los pozos de monitoreo de agua, para que cuidemos el acuífero Patiño que está abajo de nosotros, para que no se contamine, que tenga los cuidados pertinentes”, dijo.