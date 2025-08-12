Ayolas: muerte de joven en el río Paraná habría sido accidental, según fiscal

De acuerdo con los datos recogidos a través de las investigaciones y las declaraciones de quien era la pareja sentimental de la joven, Nicolás Aquino Palma (44), y de Cristian Pablino López (43), quienes la acompañaban en el momento en que se registró el hecho, se indica que el fallecimiento de la mujer fue accidental.

También mencionó que, según las versiones que manejan, la pareja y el acompañante se disponían a ir al cumpleaños de un hermano de Karen, pero antes decidieron ir un momento a un lugar donde habían estado pescando el viernes. En el lugar, descendieron del vehículo, pero, como hacía frío, Karen les manifestó que se quedaría a esperar y subió al asiento del conductor. En un momento dado, escucharon que se cerró la puerta y que el automóvil comenzó a moverse.

Al ver lo que ocurría, corrieron para tratar de evitar que el coche entrara al agua y se hundiera, pero no pudieron. La chica pedía auxilio; intentaron abrir la puerta, pero estaba bloqueada; las ventanillas estaban cerradas; trataron de romper los vidrios, pero no pudieron porque no tenían elementos contundentes para lograr el objetivo, indicó el fiscal.

“En base a los datos con que se cuenta, presumimos que se podría tratar de una muerte por accidente; lamentamos lo ocurrido porque se trata de la pérdida de una vida joven. Las investigaciones continuarán abiertas”, dijo el fiscal Dávalos.

El caso

El hecho se registró aproximadamente a las 22:30 del sábado 9 de agosto. El informe de la Subcomisaría 21 de Corateí señala que, a través de una llamada telefónica anónima, se tuvo conocimiento de que un automóvil de la marca Toyota, modelo Ruan, color negro, chapa Nº DAO 225, había caído al río. En su interior se encontraba una mujer identificada como Karen Duarte (28).

Ayer, después de sacar del agua el rodado, se recuperó el cuerpo sin vida de Karen; por disposición fiscal, se trasladó hasta la morgue del Hospital Integrado de Ayolas, donde la forense, Celaida Ternet, diagnosticó como probable causa de muerte “asfixia por inmersión” (ahogamiento).

