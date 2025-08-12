Corateí: padre de joven fallecida en el Paraná en confuso hecho pide investigación

Eladio Duarte, padre de Karen, indicó que existen muchas dudas en el hecho donde su hija perdió la vida después que el vehículo en el cual se encontraba cayera en aguas del río Paraná. Lo ocurrido llama mucho la atención porque su hija no sabía conducir, razón por la que pide que el Ministerio Público realice una investigación seria para saber qué fue lo que ocurrió realmente con la joven.

Al mismo tiempo, Duarte manifestó que Nicolás Aquino Palma (44), pareja sentimental de Karen desde hace aproximadamente ocho meses, le dijo que se encontraban con una tercera persona (Cristian Pablino López) pescando cuando, en un momento dado, la joven subió al vehículo, arrancó y aceleró hasta parar en el río.

“Deseo que el Ministerio Público investigue y se aprese a los responsables, es algo que no se puede dejar así nomás”, dijo.

El hecho

Karen Duarte habría perdido la vida después de que el vehículo en el cual se encontraba cayera en aguas del río Paraná, en zona de la compañía Corateí.

El informe de la Subcomisaría 21 de Corateí señala que, aproximadamente a las 22:30 del sábado, a través de una llamada telefónica anónima, se tuvo conocimiento de que un automóvil de la marca Toyota, modelo Ruan, color negro, chapa N.º DAO 225, había caído al río. En su interior se encontraba una mujer identificada como Karen Duarte (28), domiciliada en la zona.

En su momento, Nicolás Aquino manifestó que se encontraban en el lugar y que, en un momento dado, Karen puso en marcha el motor del rodado y avanzó en dirección al río, momento en el cual el vehículo se sumergió.

Una vez retirado el rodado, se logró recuperar el cuerpo sin vida de Karen; por disposición fiscal, se trasladó hasta la morgue del Hospital Integrado de Ayolas, donde la médica forense, doctora Celaida Ternet, diagnosticó como probable causa de muerte “asfixia por inmersión” (ahogamiento).

El agente fiscal Hugo Dávalos señaló que los agentes de Criminalística realizaron los primeros peritajes y encontraron envases de bebidas alcohólicas, algunos de ellos sin abrir. Además, mencionó que Nicolás y Cristian habían sido detenidos y puestos a cargo del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

