Condenan a Óscar Romero a pagar a representante de futbolistas

El conflicto legal entre el futbolista Óscar Romero y el representante Osvaldo Daniel Campo llegó a su fin tras meses de juicio en el Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo. La disputa, centrada en el pago de honorarios derivados de la gestión de una millonaria transferencia internacional, terminó con una contundente condena económica para Romero, quien deberá cumplir con el pago de una suma superior a los US$ 700.000.

Campo exigió el pago de dicho monto por honorarios pactados en un acuerdo privado firmado en 2017, en el marco de la transferencia del entonces futbolista de Racing Club de Argentina al Shanghai Greenland Shenhua Football Club de China

Romero negó la validez del contrato y la obligación de pago, alegando que no había firmado dicho documento. Sin embargo, una pericia caligráfica oficial confirmó la autenticidad de su firma, además de que el propio Romero reconoció a Campo como su representante en una causa penal vinculada.

Durante el proceso, se corroboró que la transferencia del jugador fue ampliamente difundida y oficial, con documentos y reportes periodísticos que respaldaron la versión del demandante. Pese a ello, Romero no cumplió con la contraprestación económica establecida en el contrato.

Resolución judicial

El tribunal ordenó a Óscar Romero abonar a Osvaldo Campo la suma de US$ 700.000, con un interés mensual del 0,75% calculado desde el momento en que se incurrió en mora.

Además, fue condenado a pagar US$ 50.000 adicionales por concepto de daños emergentes y pérdida de chance, mientras que la demanda por daño moral fue desestimada.