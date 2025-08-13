Hijo de RGD, con sobreseimiento provisional en causa por cobro irregular de alquiler

El sobreseimiento provisional de Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, fue resuelto por el juez de Garantías Raúl Florentín a través del Auto Interlocutorio N° 740 de fecha 11 de agosto de 2025, en el marco de la causa penal por presunta apropiación y usurpación de funciones públicas luego de que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) lo denunciara por cobrar alquiler a una propiedad objeto de comiso.

Florentín hizo lugar al Dictamen Fiscal N° 115 del 16 de julio del 2025, presentado por la Fiscal Adjunta Patricia Rivarola, quien rectificó el incidente de sobreseimiento definitivo presentado por el fiscal Aldo Cantero; y solicitó al juzgado de Garantías el sobreseimiento provisional de González Karjallo, a fin de llevar a cabo 7 diligencias y, posteriormente, presentar el requerimiento conclusivo.

Entre las diligencias que la Fiscalía deberá realizar en el plazo máximo de un año figura el pedido de informe a la Dirección de Registros Públicos sobre la fecha de inscripción de los inmuebles de Fernando Ramón González Karjallo a nombre de la Senabico, como también la fecha de registro de las medidas cautelares de prohibición de innovar y de contratar sobre las propiedades que pertenecían al procesado.

Además, el Ministerio Público tendrá que requerir a la señora Katherine Rodríguez que arrime el contrato de alquiler original de fecha 1 de mayo del 2024, celebrado con Fernando González Karjallo, con relación al inmueble ubicado en el Distrito de San Roque de Asunción; y solicitar a la inquilina la presentación de las facturas originales, boleta de depósito en cuenta bancaria o algún otro documento que acredite el pago a Fernando Ramón González Karjallo en concepto de alquiler del citado inmueble.

Imputación contra hijo de RGD

Fernando González Karjallo fue imputado en noviembre del año pasado por los supuestos delitos de apropiación y usurpación de funciones públicas luego de que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) lo denunciara por cobrar alquiler a una propiedad objeto de comiso.

Según la imputación presentada por el fiscal Aldo Cantero, el hijo de Ramón González Daher suscribió, el 1 de mayo de 2024, un contrato de alquiler sobre un inmueble ubicado en la calle Celsa Speratti esq. Rogelio Santacruz de Asunción, que en esa fecha ya estaba registrado a nombre de la institución del Estado.

Dicho inmueble fue objeto de comiso en fecha 22 de mayo de 2023, y por oficio 541 del 24 de octubre de 2023, el juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, notificó a la Dirección de Registros Públicos la medida de prohibición de innovar y de contratar incluyendo al inmueble detallado anteriormente.

“Esta representación fiscal encontró suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y de la participación del sindicado en el mismo, por lo que solicitó la prisión preventiva, ya que habría asumido una función pública que le correspondería a la Senabico y se habría apropiado del producto de la renta de un inmueble que debía ingresar y haber sido depositado en el Tesoro Público”, resaltó Cantero en su imputación.

Cumple condena de 5 años de cárcel

El procesado Fernando González Karjallo cumple actualmente su condena a 5 años de cárcel por lavado de dinero en la Penitenciaría Industrial La Esperanza, donde se encuentra recluido desde el 29 de enero del presente año.

En la fecha indicada, el Ministerio de Justicia dispuso su traslado y el de su padre Ramón González Daher (condenado a 15 años de cárcel por usura y otros delitos) desde la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, tras la incautación de diez celulares y bebidas alcohólicas del sector denominado “El Rancho”, donde vivían apartados de la población y a juzgar por los objetos incautados, sin muchas restricciones.

Actualmente González Karjallo afronta otro proceso junto a su madre Delcia Karjallo de González; y su esposa, Carolina González Aguilera, por supuestamente haber introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

En la dicha causa los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta), presentaron la acusación el 3 de julio de 2024 por presunto lavado de dinero proveniente de la usura; pero la audiencia preliminar sigue pendiente hasta ahora, debido a varios recursos planteados por las defensas.