Imputan por feminicidio a sexagenario sospechoso de asesinar a la joven madre Nancy Villaverde

La fiscal Sonia Estigarribia señaló que las declaraciones fueron claves para encaminar la imputación. Indicó que tanto el testimonio de Margarita Villaverde, madre de la víctima, como el de otra persona conocida de ambos, permitieron determinar que existían indicios de un caso de feminicidio.

La agente solicitó la prisión preventiva y la jueza de turno Yolanda Segovia Villasanti de este distrito decretó la reclusión de Quintana Gómez en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo.

La madre de la víctima, Margarita Villaverde había relatado que su hija mantenía una relación ocasional con el imputado. Contó que, en la noche del crimen, Nancy Villaverde le dijo que iría hasta la casa de Quintana para retirar dinero destinado a sus dos hijos, uno de 4 años y otro de apenas 8 meses.

Según la madre, el hombre insistía en que su hija se fuera a vivir con él, pero ella se negó por la diferencia de edad. Sospecha que el acusado quiso obligarla a quedarse y que, al no conseguirlo, decidió matarla.

El crimen

El hecho ocurrió cerca de las 23:45 del domingo en la Fracción Aquino, barrio María Auxiliadora. Nancy Villaverde recibió un disparo en el cuello cuando se encontraba en el patio de la vivienda de Quintana Gómez. El hombre fue aprehendido en el lugar por agentes del Grupo GEO y del Grupo Lince, en posesión de un revólver calibre 38 mm, marca Rossi.

En un primer momento, Quintana alegó que creyó que la joven lo asaltaría y por eso efectuó el disparo. Sin embargo, las investigaciones y testimonios apuntaron a que existía una relación previa y que el crimen estaría vinculado a un conflicto sentimental.