Las inversiones financieras serán las más complejas, indica directora de control Gubernamental sobre auditoria al IPS

La Contraloría General de la República (CGR) comunicó ayer al Instituto de Previsión Social el inicio de la auditoría financiera y de cumplimiento a esa institución. Entre los ítems a ser analizados están el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y las inversiones financieras de la previsional.

La comunicación Nº 4551 de la Contraloría General de la República (CGR) está firmada por el contralor general, Camilo Benítez, y está dirigida a Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS). Según la disposición, se da cumplimiento a la Resolución CGR Nº 532/25, por la cual se aprobó el Plan General de Auditorías (PGA) para el ejercicio fiscal 2026.

Sobre este tema, la doctora Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, señaló: “Hay varios puntos que se van a verificar, entre ellas la de inversiones financieras, que es más compleja y que abarca completamente todos los rubros y van a estar acompañando otros equipos especializados como es la de contrataciones, activos fijos y medio ambiente”.

En el documento, el ente de control detalla al equipo auditor que estará a cargo de cada punto. En total aparecen asignados 31 funcionarios.

Ante la consulta sobre el tiempo que llevaría, señaló: “Tiene un tiempo un poco más extenso que una fiscalización (suele durar un año), no obstante siempre va a depender de la fluidez de la información, con relación a los pedidos que formulan los diferentes equipos. Si la información fluye de la manera que esperamos, no habría tanta demora".

De acuerdo al comunicado, los equipos auditores realizarán entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

“Los auditores no pueden quedar con una sola fuente. Deben cotejar esa fuente con varias fuentes confiables y deben responder a la Contraloría en el caso de incurrir en alguna falta”, remarcó la directora de Control Gubernamental de la Contraloría.