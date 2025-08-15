Apagón también afectó a pacientes de diálisis

El apagón general que sufrió el país a tempranas horas de este jueves, a raíz de un desprendimiento de un conductor de 220 kV en Acaray, afectó a toda la ciudadanía en diferentes aspectos.

En este sentido, las más de 30 personas que se estaban realizando diálisis en el Centro de diálisis CERSA tuvieron que suspender el tratamiento médico, bajo un manto de incertidumbre.

Una vez que el suministro de luz se vio afectado, sonaron las alarmas y de a poco se les fue desconectando de las máquinas, relató uno de los pacientes.

En comunicación con el mencionado centro de diálisis, confirmaron que los tratamientos se vieron afectados por la falta de energía eléctrica, pero que una vez se repuso la misma, los tratamientos comenzaron a retomarse de a poco.

La diálisis es un tratamiento médico utilizado cunado los riñones no pueden realizar la función de filtrar la sangre y eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo.