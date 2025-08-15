Apagón masivo: ANDE asegura que se restableció 70% de líneas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que ya fue restablecido el 70% de las líneas de transmisión afectadas por el apagón masivo registrado en la mañana de este jueves, que dejó sin energía a gran parte del país.

Según el comunicado oficial, a las 06:23 salieron de servicio todas las líneas de 220 kV y 500 kV que parten desde la Central Hidroeléctrica Itaipú, lo que interrumpió el suministro en todas las subestaciones alimentadas por esta fuente.

La ANDE precisó que el 100% del servicio ya fue repuesto en Asunción y el área metropolitana, las zonas más pobladas afectadas por la interrupción. Además, indicó que se estima que en los próximos 30 minutos se logrará normalizar completamente el servicio en todo el territorio nacional.

ANDE trabaja para identificar la causa

El ente estatal señaló que sus equipos técnicos continúan con las tareas de reposición en las zonas pendientes y están evaluando las causas del evento.

“En cuanto se tenga más información al respecto, se estará informando por este medio”, remarcó la institución en su comunicado.

El gerente técnico de la ANDE, Tito Ronald Ocariz Krauer, explicó más temprano a ABC que la causa fue una falla en una de las líneas de transmisión que conectan Itaipú con Acaray. Se trata de una línea doble terna estratégica, cuyos cables se soltaron, provocando un desbalance en el sistema eléctrico.

El corte afectó a usuarios de distintos puntos del país, generando complicaciones en el tránsito por la falta de semáforos.