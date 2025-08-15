Cierre de Biggie: Gobierno recula y ahora Sara Irún dice que “malinterpretó” la resolución

En una nueva reculada del gobierno de Santiago Peña, Sara Irún, titular del Sedeco, dijo que “malinterpretó” la resolución de Dinavisa por la que se cerraron los 263 locales de Biggies y que solo se debían retirar los productos.

“Eso fue porque hubo una mala información, primero con la Dinavisa, luego aclaramos y ahí establecimos una línea clara, porque esa resolución no es una resolución de Sedeco, entonces yo malinterpreté esa resolución”, afirmó.

Dijo que el Gobierno en ningún momento ordenó la clausura o cierre de ninguno de los locales.

Lea más: Trabajadores de Biggie a Santiago Peña: “Vamos a estar mejor”

“Desde el Gobierno no se clausuró ni se cerró ninguna cadena. Se suspendió temporalmente la comercialización de productos regulados por la Dinavisa”, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp