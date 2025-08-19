Concurso del MEC: más de 13.000 docentes habilitados para examen en 6 departamentos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), organiza la segunda etapa del concurso público de oposición, cuya primera etapa fue el 22 de julio en Asunción, Central, Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y el Chaco Paraguayo, culminando con el aplazo masivo de los postulantes.

Esta segunda etapa será en seis departamentos: San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú. Están habilitados 13.974 postulantes para rendir la prueba escrita y buscar un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

El concurso es para el nivel 1, es decir, para educadores del nivel Inicial, los tres ciclos de la Escolar Básica (primero al noveno grado) y la Educación Media.

Los postulantes deberán presentarse el miércoles para acreditarse en las sedes habilitadas en los departamentos en cuestión, Este proceso se realizará desde las 14:00 hasta las 14:45, para iniciar las pruebas a las 15:00 y terminarlas en un período máximo de tres horas.

Cuándo será el próximo examen

Un tercer y último operativo en el marco del actual concurso está previsto para el miércoles 17 de setiembre, con 12.232 maestros habilitados de San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay.

La etapa de certificación documental tendrá en cuenta un 10% para la formación (90 puntos); el mérito, 10% (20 puntos) y, la experiencia (10%), en base a un puntaje máximo de 5 puntos, según indica un comunicado de la cartera educativa.

Para conocer las sedes del examen de este miércoles, los candidatos habilitados pueden visitar el siguiente enlace: https://mec.gov.py/talento/cms/

Aplazo masivo

En el último examen, rindieron 15.354 profesores en Asunción, Central, Alto Paraná, Ñeembucú, Alto Paraguay y Presidente Hayes. De los más de 15.300 postulantes, unos 10.807 no aprobaron (70%).

Los gremios docentes y de directores cuestionaron al MEC por no intervenir en los Institutos de Formación Docente (IFD), ante la baja calidad de los resultados.