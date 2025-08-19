Suspenden “Hambre Cero” por paro docente

La distribución de la alimentación escolar en el marco del programa “Hambre Cero” del gobierno nacional será suspendida mientras dure el paro docente, según afirmó el viceministro de Desarrollo Social, Raúl Ramírez. Dijo que resultaría imposible hacer llegar los alimentos a las familias.

“No queremos que se corte la alimentación escolar de los chicos, pero es imposible. Nuestro aliado fundamental estratégico en este proceso de alimentación escolar son los docentes, son los directores de instituciones educativas. Ellos tienen que hacer la recepción, ellos tiene que hacer la distribución, ellos tiene que ver, coordinar todo para que los chicos puedan almorzar en la institución educativa y esa seguridad no tenemos”, sostuvo.

Agregó que son 7.000 instituciones educativas a nivel país las que deben coordinar para la entrega de la alimentación escolar a más de 1.050.000 alumnos y que como no cuentan con garantías para la entrega, se podrían generar muchos desperdicios.

Detalló que mientras los proveedores no entreguen los alimentos, tampoco realizarán el pago a los mismos. Hoy diez sindicatos de docentes y directores iniciaron una masiva protesta de dos días en todo el país, en reclamo de un reajuste salarial, el pago del escalafón y por más rubros para el 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A 2 años de Peña: MEC improvisa con proyectos y escuelas no se reparan, lamentan

Multas a proveedores

El viceministro también comentó que al principio del programa “Hambre Cero”, multaron a dos empresas de provisión de alimentos de Presidente Hayes y Central. Además de amonestaciones por entrega tardía de alimentos a las instituciones educativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En algunos casos también las empresas tuvieron que cambiar productos alimenticios que se encontraron podridos y en malas condiciones, aunque no detalló cuáles fueron estas empresas o las instituciones que pasaron por esta situación.

“La multa es alta en el caso que no nos proveen en el día. Nosotros hemos multado a una empresa de Central de más de G. 420 millones y también hemos hecho una multa más de G. 1.700 millones en la zona de Presidente Hayes”, detalló.