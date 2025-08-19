Nacionales

Varios árboles caídos en Asunción tras lluvias: un auto fue destrozado

El fuerte temporal en Asunción volvió a generar un escenario ya conocido en la capital del país: varios árboles caídos. Como parte de uno de los casos, un vehículo quedó destrozado.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 20:47
El árbol cayó sobre el techo del auto y lo destrozó.
Cuadrillas de áreas verdes intervienen en distintos puntos de Asunción para despejar árboles caídos tras el fuerte temporal registrado este martes.

Algunas zonas intervenidas fueron 25 de Mayo y Cnel. Aguiar, Prócer Juan B. Acosta esq. Sgto. Villanueva y Cnel. Mongelós c/ B. Ferreira, según el área de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción.

Funcionarios de servicio urbano cortando un árbol caído.
“Los trabajos continúan en otros sectores”, también aseguraron y en cuanto al pronóstico, se espera que las precipitaciones continúen mañana.

Auto destrozado por un árbol

En la Avda. Stma. Trinidad y Auditores de la Guerra del Chaco, bario Mburucuyá, un árbol cayó sobre el techo de un vehículo y lo destrozó completamente. Se trata de una Dodge Durango con chapa OBH 541.

