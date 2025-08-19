Varios árboles caídos en Asunción tras lluvias: un auto fue destrozado

Cuadrillas de áreas verdes intervienen en distintos puntos de Asunción para despejar árboles caídos tras el fuerte temporal registrado este martes.
Algunas zonas intervenidas fueron 25 de Mayo y Cnel. Aguiar, Prócer Juan B. Acosta esq. Sgto. Villanueva y Cnel. Mongelós c/ B. Ferreira, según el área de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción.
“Los trabajos continúan en otros sectores”, también aseguraron y en cuanto al pronóstico, se espera que las precipitaciones continúen mañana.
Auto destrozado por un árbol
En la Avda. Stma. Trinidad y Auditores de la Guerra del Chaco, bario Mburucuyá, un árbol cayó sobre el techo de un vehículo y lo destrozó completamente. Se trata de una Dodge Durango con chapa OBH 541.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Video: fuertes raudales en el barrio San Pablo de Asunción