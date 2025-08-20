Ayolas: pescadores irán a las calles por falta de apoyo

El dirigente del sector pesquero, Máximo Espíndola, manifestó que, durante una reunión realizada ayer, con presencia de 19 representantes de asociaciones pesqueras de Ayolas, se decidió salir a la ruta para manifestarse desde las primeras horas del próximo lunes. El objetivo es que las autoridades nacionales, del departamento de Misiones y directivos de Yacyretá, atiendan el pedido de kits de víveres que vienen solicitando desde principios de junio último.

Al mismo tiempo, indicó que, en los primeros días de junio, participaron de un encuentro en el despacho del intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), donde también estuvieron los intendentes de Yabebyry, Ignacio Brizuela (ANR); de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR); y de San Miguel, Elvina González de Díaz (ANR). Durante la misma, se solicitó 1.200 kits de víveres para ser distribuidos entre los pescadores de los cuatro distritos mencionados.

El pedido fue realizado para hacer frente a la delicada situación que atraviesan las familias que dependen de la pesca comercial para subsistir. Hace más de un año se registra una importante escasez de peces a causa de la bajante pronunciada de los ríos Paraná y Tebicuary. En esa ocasión, la respuesta recibida señalaba que iban a estudiar el pedido y que en una siguiente reunión se tendría una respuesta.

Posteriormente, el 20 de junio hubo una reunión con el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR), pero no se logró ningún tipo de respuesta. Desde esa fecha hasta la actualidad no hubo más encuentros, y es por ello por lo que existe mucha preocupación entre los trabajadores de la pesca, teniendo en cuenta que ya se tiene que ir preparando el pedido de kits de víveres para la temporada de veda 2025 que ya se acerca, señaló.

