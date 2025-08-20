Desmantelan megaestructura narco en Canindeyú: droga destruida equivale a más de un millón de dólares

El operativo, donde se desmanteló una megaestructura narco en Canindeyú estuvo a cargo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través del Departamento Regional N° 4 de Saltos del Guairá, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y en coordinación con el Ministerio Público.

El operativo, denominado “Rainha”, estuvo orientado a golpear la estructura narco que, según inteligencia, mantenía vínculos con la organización liderada por la mujer conocida como “Selva Hu”, detenida tiempo atrás, pero cuyo aparato criminal continuaba funcionando en la frontera.

“Es un lugar logístico bastante importante, sacas como querés la marihuana. Estamos analizando a quién pertenece el centro logístico. Es un territorio apetecible para todas las estructuras que se mueven localmente”, explicó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Resultados del procedimiento

Durante la intervención, se procedió a la destrucción de más de 9.600 kilogramos de marihuana en diferentes etapas de producción y prensado, además de 200 kilos de semillas y 20 kilos tipo hachís.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

También fueron desmantelados 17 campamentos precarios con infraestructura para la elaboración de droga y seis prensas rústicas utilizadas para compactar los cargamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, se incautaron de una embarcación con motor fuera de borda, ocho motocicletas, un fusil calibre 7.62 mm, sembradoras, zarandas y un generador, elementos que sostenían la logística del esquema.

Golpe económico al narcotráfico

El total de droga destruida representa un lucro cesante de aproximadamente USD 1.440.000 para las estructuras criminales, considerando el valor promedio de la marihuana en el mercado brasileño.

“Selva Hũ”

El nombre de Selva Elizabeth Portillo Rodas, alias “Ña Selva” o “Selva Hũ”, trascendió luego del homicidio de su padrastro, Pedro Fernández Martínez, de 51 años, alias “Don Pedro”, que fue perpetrado por dos sicarios el 6 de noviembre de 2023 en una zona cercana al centro de Villa Ygatimí.

La mujer se encuentra recluida en una cárcel de máxima seguridad, es considerada socia o cómplice de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, quien sigue prófugo y estaría en Paraguay, confirmó Rachid.