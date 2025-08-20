Tomateros dicen que hay suficiente producción y rechazan importación

La Unión de Productores Frutihortícolas del Paraguay emitió un duro comunicado este miércoles para cuestionar el pedido de liberación de la importación de tomate. Declararon persona “no grata” al comerciante Pedro Villarreal por hacer ese pedido.

“Por sus constantes presiones a las autoridades y ante la prensa, para meter tomate de importación, siendo que tenemos suficiente producción de tomate nacional para cubrir y abastecer el mercado”, dice el comunicado firmado por el ingeniero Silvio Riveros, presidente de la Unión de Productores.

Reprochó además el actuar de comerciantes que hacen lobby y presionan constantemente para meter producción extranjera. “Los integrantes de este grupo de antipatrias nunca compraron ni siquiera un fruto de tomate de producción nacional y se benefician a costas del sufrido productor paraguayo”, sentencia el comunicado.

¿Cuánto está el tomate hoy?

El precio del tomate para el consumidor, en el Mercado de Abasto, se encuentra entre G. 12.000 y G. 13.000 por kilo.

Las grandes cadenas de supermercados tienen hoy precios de entre G. 16.000 y 17.150 el kilo.

¿Por qué subió el precio del tomate?

“Hubo bajas temperaturas otra vez y eso reduce un poco (la producción). Ahora se está cosechando, cada día estamos llevando. Pero el productor merece también vender a 10.000 el kilo. Nosotros ahora estamos vendiendo a G. 8.000 el kilo, hasta G. 10.000 podemos llegar, después se recarga por el camino nomás. El productor vende a G. 8.000 generalmente”, declaró Riveros sobre el precio actual.

Aseguró que son los comerciantes quienes “inflan el precio por el camino” y que ellos con frecuencia envían grandes cargamentos al Mercado de Abasto.