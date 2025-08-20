Nacionales

Ypané: el puente que colapsó con el temporal tenía una reja

YPANÉ. El fuerte temporal que afectó ayer el departamento Central dejó calles y barrios anegados. El puente, ubicado sobre el arroyo Ytororó, en la compañía Thompson, y que limita con la ciudad de Capiatá, cuya cabecera colapsó, tenía una reja. La baranda se instaló debajo de la cabecera para evitar el ingreso de adictos a las drogas. La municipalidad inició la reparación del lugar.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
20 de agosto de 2025 - 12:57
El puente que une Capiatá con Ypané, cuya cabecera se desmoronó con el temporal de ayer, tenía una reja.
Un hecho, hasta si se quiere insólito, se registró en la compañía Thompson de la localidad de Ypané, departamento Central, donde una parte de la cabecera del puente se desmoronó con el temporal de la víspera.

Este fenómeno se registró debido a que una familia de la zona instaló una reja debajo de la pasarela para evitar que los adictos a las drogas pasen hacia la propiedad, pero la gran cantidad de basura lo hizo colapsar.

Los desechos y hasta troncos que fueron arrastrados por las aguas chocaron contra la reja y el agua desvió su cauce y causó el desmoronamiento de la cabecera del puente de hormigón.

La baranda atajó toda la basura hasta que se colmató y el agua desvió su cauce, ocasionando el desmoronamiento de la cabecera de la pasarela.
Igualmente, este hecho ya está afectando la estructura de la pasarela y con otras precipitaciones fuertes puede causar daños más grandes, según indicaron las autoridades.

Amanecimos acá para reparar la cabecera del puente, que une con la localidad de Capiatá, y encontramos que un vecino instaló una reja debajo de la pasarela para evitar que los chespiritos pasen hacia la propiedad y la gran cantidad de basura y ramas lo colmató y el agua desvió”, explicó el intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA).

Toda una cuadrilla y maquinarias de la Municipalidad de Ypané se movilizaron desde temprano para reparar la cabecera del puente, ubicado sobre el arroyo Ytororó.
Por su lado, la intendente de Capiatá, Laura Gamarra (ANR), comentó que la reparación del referido puente se encuentra en proceso de licitación y que en unos ocho días más se estaría iniciando la obra.

La pasarela une a ambos distritos, la compañía Thompson de Ypané y las Mercedes de Capiatá. En la zona existen problemas de límites.

La estructura del puente, que une Ypané con Capiatá, se está deteriorando con cada lluvia fuerte y la instalación de una reja.
Varias calles y barrios de estos distritos fueron afectados por el temporal de la víspera, a raíz de la colmatación de los canales de desagües pluviales.

