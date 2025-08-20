Ypané: el puente que colapsó con el temporal tenía una reja

Un hecho, hasta si se quiere insólito, se registró en la compañía Thompson de la localidad de Ypané, departamento Central, donde una parte de la cabecera del puente se desmoronó con el temporal de la víspera.

Este fenómeno se registró debido a que una familia de la zona instaló una reja debajo de la pasarela para evitar que los adictos a las drogas pasen hacia la propiedad, pero la gran cantidad de basura lo hizo colapsar.

Los desechos y hasta troncos que fueron arrastrados por las aguas chocaron contra la reja y el agua desvió su cauce y causó el desmoronamiento de la cabecera del puente de hormigón.

Igualmente, este hecho ya está afectando la estructura de la pasarela y con otras precipitaciones fuertes puede causar daños más grandes, según indicaron las autoridades.

“Amanecimos acá para reparar la cabecera del puente, que une con la localidad de Capiatá, y encontramos que un vecino instaló una reja debajo de la pasarela para evitar que los chespiritos pasen hacia la propiedad y la gran cantidad de basura y ramas lo colmató y el agua desvió”, explicó el intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA).

Por su lado, la intendente de Capiatá, Laura Gamarra (ANR), comentó que la reparación del referido puente se encuentra en proceso de licitación y que en unos ocho días más se estaría iniciando la obra.

La pasarela une a ambos distritos, la compañía Thompson de Ypané y las Mercedes de Capiatá. En la zona existen problemas de límites.

Varias calles y barrios de estos distritos fueron afectados por el temporal de la víspera, a raíz de la colmatación de los canales de desagües pluviales.