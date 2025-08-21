Concurso docente: MEC investiga denuncia sobre uso de celulares en prueba escrita

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió suspender temporalmente la continuidad del segundo operativo del concurso docente para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), luego de recibir denuncias sobre la supuesta utilización de teléfonos celulares en la aplicación de la prueba, realizada este miércoles en cinco departamentos.

La medida afecta a la revisión de los puntajes por parte de los postulantes y a la publicación de los resultados parciales de los exámenes, para los cuales estaban habilitados 13.975 profesores de San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.

La directora general de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC, Myriam López, firmó el comunicado N° 36/25, a través del cual se confirmó la pausa temporal del proceso.

“En el marco de las denuncias recibidas sobre utilización de teléfonos celulares al momento de la aplicación de la prueba escrita y en resguardo de la transparencia de los procesos de selección, el cronograma de actividades del concurso público para conformar el BDEE, específicamente que en lo que se refiere al periodo de solicitud de pedidos de revisión de puntajes; quedará supeditado a la conclusión del proceso de verificación, análisis y resolución de dichas denuncias”, indica el documento.

Investigación

Desde el MEC todavía no dieron a conocer si la denuncia sobre el uso de aparatos móviles afecta a uno o varios locales y si se dio en uno o en más de uno de los departamentos donde tomaron los tests.

“Concluido el procedimiento señalado, en la brevedad que amerita, se estará informando oportunamente el día y hora de publicación del puntaje obtenido, así como hora y finalización del periodo en el cual podrán solicitar la revisión de los puntajes”, explicaron.

Hace poco más de un año, en julio del 2024, el MEC decidía suspender un operativo de un concurso público, organizado para el mismo motivo, integrar el BDEE. En esa ocasión, la cancelación del procedimiento se dio por denuncias de una supuesta filtración de las hojas de examen.